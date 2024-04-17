  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۵

فردا در کربلای معلی؛

مجموعه مقالات سومین همایش فرهنگ و شعایر حسینی رونمایی می شود

مجموعه مقالات سومین همایش فرهنگ و شعایر حسینی رونمایی می شود

مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی آثار جهانی فرهنگ و شعایر حسینی فردا در کربلای معلی رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،۶ جلد از مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی آثار جهانی فرهنگ و شعائر حسینی در کربلا رونمایی می‌شود.

اسماعیل اسفندیاری مسؤول گروه همایش‌ها و هم اندیشی های کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین اعلام کرد: با استقبال خوب علما و اندیشمندان از کشورهای مختلف، بیش ازر ۱۳۰ مقاله به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیس و فرانسه دریافت شد که حدود ۹۰ مقاله پذیرفته شد.

وی ادامه داد: این مقالات با ویرایش اولیه در ۶ مجلد (سه جلد فارسی و ۲ جلد عربی و یک جلد انگلیسی و فرانسه) تدوین و چاپ شده است که در اجلاس عمومی همایش که روز پنجشنبه در سالن اجتماعات دانشکده فنی دانشگاه صنعتی فرات الاوسط با حضور اندیشمندان و علمای کشورهای مختلف برگزار می‌شود، رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 6080753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها