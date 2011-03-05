همایش بین المللی نفس و بدن در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با هدف رویارویی و مباحثه جدی صاحبان اندیشه های مختلف در مسئله نفس و بدن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 اسفندماه در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.



حجت الاسلام علیرضا آل بویه ادامه داد: مراسم افتتاحیه این همایش بین المللی با سخنرانی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حجت الاسلام احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین مراسم اختتامیه آن با سخنرانی آیت الله عبدالله جوادی آملی و حجت الاسلام محمدتقی سبحانی دبیر علمی همایش برگزار خواهد شد.



وی اطلاع رسانی برگزاری این همایش در 70 مرکز علمی معتبر خارجی و 120 مرکز علمی داخلی و راه اندازی وب سایت ویژه همایش را از جمله فعالیت های انجام شده برای برگزاری این همایش عنوان کرد و یادآور شد: جذب مقالات در این همایش به دو صورت سفارش و فراخوان انجام شده که در بخش سفارش 23 مقاله به زبان فارسی و 7 مقاله علمی به زبان انگلیسی سفارش داده شد و در بخش فراخون نیز 70 مقاله علمی به زبان فارسی، 9 مقاله به زبان عربی و 14 مقاله به زبان انگلیسی دریافت شد.



آل بویه ادامه داد: این نشست به صورت علمی و بدون تشریفات خاصی در 9 پنل برگزار می شود و طی آن 42 مقاله علمی ارائه می شود که از این تعداد 13 مقاله از سوی اندیشمندان خارجی ارائه خواهد شد.



وی از استقبال اساتید و اندیشمندان داخلی و خارجی از این همایش خبر داد و اظهار داشت: در طول دو روز که ثبت نام از علاقه‌مندان به شرکت در این همایش شروع شده است، بیش از 300 نفر ثبت نام کردند و پیش بینی می شود تعداد شرکت کنندگان این همایش که عمدتا اساتید حوزه و دانشگاه هستند به بیش از هزار نفر برسد.



وی خاطرنشان کرد: چکیده مقالات ارائه شده به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر می شود و در سال آینده تمامی مقالات ارائه شده به همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن در قالب مجموعه ای چاپ می شود، ضمن اینکه متن کامل مقالات برجسته نیز به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر خواهد شد.