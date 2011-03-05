همایش بین المللی نفس و بدن در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با هدف رویارویی و مباحثه جدی صاحبان اندیشه های مختلف در مسئله نفس و بدن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 اسفندماه در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.
حجت الاسلام علیرضا آل بویه ادامه داد: مراسم افتتاحیه این همایش بین المللی با سخنرانی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حجت الاسلام احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین مراسم اختتامیه آن با سخنرانی آیت الله عبدالله جوادی آملی و حجت الاسلام محمدتقی سبحانی دبیر علمی همایش برگزار خواهد شد.
وی اطلاع رسانی برگزاری این همایش در 70 مرکز علمی معتبر خارجی و 120 مرکز علمی داخلی و راه اندازی وب سایت ویژه همایش را از جمله فعالیت های انجام شده برای برگزاری این همایش عنوان کرد و یادآور شد: جذب مقالات در این همایش به دو صورت سفارش و فراخوان انجام شده که در بخش سفارش 23 مقاله به زبان فارسی و 7 مقاله علمی به زبان انگلیسی سفارش داده شد و در بخش فراخون نیز 70 مقاله علمی به زبان فارسی، 9 مقاله به زبان عربی و 14 مقاله به زبان انگلیسی دریافت شد.
آل بویه ادامه داد: این نشست به صورت علمی و بدون تشریفات خاصی در 9 پنل برگزار می شود و طی آن 42 مقاله علمی ارائه می شود که از این تعداد 13 مقاله از سوی اندیشمندان خارجی ارائه خواهد شد.
وی از استقبال اساتید و اندیشمندان داخلی و خارجی از این همایش خبر داد و اظهار داشت: در طول دو روز که ثبت نام از علاقهمندان به شرکت در این همایش شروع شده است، بیش از 300 نفر ثبت نام کردند و پیش بینی می شود تعداد شرکت کنندگان این همایش که عمدتا اساتید حوزه و دانشگاه هستند به بیش از هزار نفر برسد.
وی خاطرنشان کرد: چکیده مقالات ارائه شده به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر می شود و در سال آینده تمامی مقالات ارائه شده به همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن در قالب مجموعه ای چاپ می شود، ضمن اینکه متن کامل مقالات برجسته نیز به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن با حضور شخصیتهای علمی از کشورهای مختلف جهان به مدت دو روز در قم برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با هدف رویارویی و مباحثه جدی صاحبان اندیشه های مختلف در مسئله نفس و بدن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 اسفندماه در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.
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