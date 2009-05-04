حجت‌الاسلام مهدی مهریزی دبیر علمی این کنگره صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار ‏داشت: کنگره بین‌المللی ثقة‌الاسلام کلینی(ره) به ‏همت آستان مقدس عبدالعظیم حسنی و مؤسسه دارالحدیث پنج ‏شنبه 17 اردیبهشت‌ماه در تالار شیخ صدوق شهر ری با حضور اندیشمندان ‏داخلی و خارجی برگزار خواهد شود.‏



وی هدف از برگزاری این کنگره را ترویج معارف حدیثی و شناساندن شخصیت ثقة‌الاسلام کلینی(ره) به همراه ‏کتاب کافی ذکر کرد و گفت: ‏برای این منظور مؤسسه دارالحدیث با همکاری برخی نهاد‌های دولتی از چند سال ‏قبل اقدام به تصحیح کتاب کافی به عنوان جامع‌ترین کتاب ‏حدیثی شیعه کرده است.‏



مهریزی با بیان اینکه تصحیح جدید الکافی روز پنج‌شنبه در کنگره علامه کلینی(ره) رونمایی خواهد شد، افزود: ‏کتاب تصحیح شده کافی با ‏شناسایی 1500 نسخه موجود کافی در ایران و 70 نسخه خطی که بخشی از آن در ‏دستور کار ما بوده است در 15 جلد چاپ و همزمان با ‏همایش کلینی(ره) با حضور اندیشمندان و صاحبنظران ‏داخلی و خارجی رونمایی می‌شود.‏



وی تصریح کرد: بخش شروح و تعلیقات تصحیح جدید کافی نیز با 16 عنوان در 28 جلد به چاپ رسیده است.‏



دبیر علمی کنگره مرحوم کلینی(ره) در ادامه به برنامه‌های روز همایش اشاره کرد و افزود: برگزاری میزگرد‌های ‏تخصصی، ارائه سخنرانی ‏توسط روحانیون و اساتید برجسته، ارائه مقالات و... از جمله برنامه‌های کنگره بین‌المللی ‏ثقة‌الاسلام کلینی(ره) است.‏



وی یادآور شد: در این کنگره 100 مقاله توسط هیئت داوران به تأیید رسیده است که 61 مورد آن به زبان فارسی، ‏22 مورد به زبان عربی، ‏‏90 مقاله به زبان اردو و یک مقاله به زبان انگلیسی است که به صاحبان این آثار ‏جوایزی اهدا خواهد شد.‏



مهریزی همچنین از تهیه ‏DVD‏ مجموعه آثار مربوط به علامه کلینی(ره) خبر داد و گفت: در این نرم‌افزار کلیه ‏شروح، تعلیقات و اصل کتاب ‏کافی در 150 جلد آمده است و امکان دسترسی به نسخ خطی کتاب کافی نیز ‏وجود دارد.‏



دبیر علمی کنگره علامه کلینی تنوع نسخ به همراه مصادر در قبل و بعد از کلینی(ره)، اعراب گذاری متون، جدا ‏کردن اسناد از متن اصلی کتاب ‏و تصحیح اسناد را از جمله ویژگی‌های تصحیح جدید کتاب الکافی عنوان کرد.‏



وی همچنین در بخش پایانی سخنانش ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه دارالحدیث خاطرنشان ‏کرد: این مؤسسه از سال ‏‏80، برگزاری طرح محدثان و عالمان را آغاز کرده و تاکنون دو همایش بزرگداشت ‏حضرت عبدالعظیم حسنی و شیخ رازی را برگزار کرده ‏است.‏



مهریزی گفت: سومین همایش نیز به مناسبت یکهزار و صدمین سال فوت مرحوم علامه کلینی(ره) صاحب کتاب ‏الکافی برگزار می‌شود.‏