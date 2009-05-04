حجتالاسلام مهدی مهریزی دبیر علمی این کنگره صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنگره بینالمللی ثقةالاسلام کلینی(ره) به همت آستان مقدس عبدالعظیم حسنی و مؤسسه دارالحدیث پنج شنبه 17 اردیبهشتماه در تالار شیخ صدوق شهر ری با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار خواهد شود.
وی هدف از برگزاری این کنگره را ترویج معارف حدیثی و شناساندن شخصیت ثقةالاسلام کلینی(ره) به همراه کتاب کافی ذکر کرد و گفت: برای این منظور مؤسسه دارالحدیث با همکاری برخی نهادهای دولتی از چند سال قبل اقدام به تصحیح کتاب کافی به عنوان جامعترین کتاب حدیثی شیعه کرده است.
مهریزی با بیان اینکه تصحیح جدید الکافی روز پنجشنبه در کنگره علامه کلینی(ره) رونمایی خواهد شد، افزود: کتاب تصحیح شده کافی با شناسایی 1500 نسخه موجود کافی در ایران و 70 نسخه خطی که بخشی از آن در دستور کار ما بوده است در 15 جلد چاپ و همزمان با همایش کلینی(ره) با حضور اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی رونمایی میشود.
وی تصریح کرد: بخش شروح و تعلیقات تصحیح جدید کافی نیز با 16 عنوان در 28 جلد به چاپ رسیده است.
دبیر علمی کنگره مرحوم کلینی(ره) در ادامه به برنامههای روز همایش اشاره کرد و افزود: برگزاری میزگردهای تخصصی، ارائه سخنرانی توسط روحانیون و اساتید برجسته، ارائه مقالات و... از جمله برنامههای کنگره بینالمللی ثقةالاسلام کلینی(ره) است.
وی یادآور شد: در این کنگره 100 مقاله توسط هیئت داوران به تأیید رسیده است که 61 مورد آن به زبان فارسی، 22 مورد به زبان عربی، 90 مقاله به زبان اردو و یک مقاله به زبان انگلیسی است که به صاحبان این آثار جوایزی اهدا خواهد شد.
مهریزی همچنین از تهیه DVD مجموعه آثار مربوط به علامه کلینی(ره) خبر داد و گفت: در این نرمافزار کلیه شروح، تعلیقات و اصل کتاب کافی در 150 جلد آمده است و امکان دسترسی به نسخ خطی کتاب کافی نیز وجود دارد.
دبیر علمی کنگره علامه کلینی تنوع نسخ به همراه مصادر در قبل و بعد از کلینی(ره)، اعراب گذاری متون، جدا کردن اسناد از متن اصلی کتاب و تصحیح اسناد را از جمله ویژگیهای تصحیح جدید کتاب الکافی عنوان کرد.
وی همچنین در بخش پایانی سخنانش ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و اقدامات مؤسسه دارالحدیث خاطرنشان کرد: این مؤسسه از سال 80، برگزاری طرح محدثان و عالمان را آغاز کرده و تاکنون دو همایش بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی و شیخ رازی را برگزار کرده است.
مهریزی گفت: سومین همایش نیز به مناسبت یکهزار و صدمین سال فوت مرحوم علامه کلینی(ره) صاحب کتاب الکافی برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: کنگره بینالمللی ثقةالاسلام کلینی(ره) همراه با رونمایی از تصحیح جدید الکافی پنجشنبه هفته جاری در شهرری برگزار میشود.
حجتالاسلام مهدی مهریزی دبیر علمی این کنگره صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنگره بینالمللی ثقةالاسلام کلینی(ره) به همت آستان مقدس عبدالعظیم حسنی و مؤسسه دارالحدیث پنج شنبه 17 اردیبهشتماه در تالار شیخ صدوق شهر ری با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار خواهد شود.
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