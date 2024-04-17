پرشدگی سدهای کشور به ۶۱ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب ایران فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به بارش‌های خوب اواخر سال گذشته و روزهای ابتدایی سال جدید اظهار داشت: هر چند طی هفته‌های گذشته شاهد نزولات جوی به صورت برف و باران در برخی نقاط کشور از جمله تهران بودیم، اما همچنان میزان پرشدگی برخی از سدهای کشور پایین بوده و آب مورد نیاز مصارف به طور کامل تأمین نشده است.

قاسم‌زاده با تشریح آخرین وضعیت مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ گفت: ورودی سدهای کشور در حال حاضر ۲۳.۶۱ میلیارد مترمکعب است که همچنان نسبت به سال آبی گذشته با کاهش ۱۱ درصدی روبرو است.

وی موجودی مخازن سدهای کشور را در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ با ۶۱ درصد پرشدگی، معادل ۳۰.۴۱ میلیارد مترمکعب خواند و بیان داشت: در سال گذشته نیز در تاریخ مشابه، همین میزان آب در مخازن سدهای کشور وجود داشته است.

سخنگوی صنعت آب کشور، درصد پرشدگی سدهای تأمین کننده آب شرب پایتخت را ۲۰ درصد خواند و خاطرنشان کرد: حجم مخازن سدهای تهران تا ۲۸ فروردین با کاهش ۱۱ درصدی نسبت سال آبی گذشته روبرو بوده است که نشانگر ضرورت جدی گرفتن مدیریت مصرف است.

وی گفت: مجموع ۱۳ سد مهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز حدود ۷۳ درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال آبی گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: بر اساس شبکه باران‌سنجی مبنای وزارت نیرو، بارندگی کشور نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۱۵ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش بارش کشور نسبت به شرایط نرمال، نباید بارش‌های اخیر این تصور را ایجاد کند که نیاز آبی کشور برطرف شده و مدیریت مصرف ضرورتی ندارد بلکه هموطنان عزیز در کشورِ خشک و نیمه خشک ایران، همواره باید توجه ویژه‌ای به مدیریت مصرف آب داشته باشند.