پرشدگی ۶۷ درصدی سدهای کشور/ آب ورودی به سدها ۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب کشور اظهار کرد: بارشهای دو ماه گذشته، منجر به پر شدن کامل برخی سدهای کشور از جمله سدهایی در استان خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، هرمزگان، کرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان شد.
وی افزود: هر چند بارشهایی که طی مدت اخیر دریافت شده، تنش آبی در برخی استانهای کشور به خصوص در منطقه جنوب شرق را در سال آبی پیشرو برطرف کرده اما میزان آب ورودی به سدهای کشور علیرغم پرشدگی ۶۷ درصدی، همچنان ۳ درصد کاهش را نسبت به سال آبی گذشته نشان میدهد و مصرف آب در سطح کشور همچنان نیازمند توجه و مراقبت است.
قاسمزاده وضعیت بارش پایتخت را همچنان کاهشی عنوان کرد و گفت: مجموع ۵ سد استان تهران، اکنون ۲۶ درصد پرشدگی دارد که این میزان نشانگر ۶ درصد کاهش حجم مخازن این استان نسبت به سال آبی گذشته است.
سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: تغییرات اقلیمی که تبعات آن در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه کشور ما مشهود است، افزایش حرارت زمین و به تبع آن، افزایش قدرت تبخیر را رقم خواهد زد و این تهدیدی برای منابع آب سطحی کشور خواهد بود.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی ضروری است با مدیریت مصرف و پرهیز از بد مصرفی و پرمصرفی، به حفظ پایداری منابع آبی کشور کمک کنیم.
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