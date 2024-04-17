۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشقی با حضور در برنامه تلویزیونی، سال ۱۴۰۲ را سال سختی برای بازار سرمایه دانست و گفت: به واسطه اتفاقات رخ داده و سیاستهایی که جهت کنترل تورم و مشکلاتی که در زمینه انرژی داشتیم، محدودیتهایی برای تولید شرکتها ایجاد شد.
وی اظهار داشت: در طول دو سال و نیم گذشته سعی کردیم بسترسازیهای لازم برای بحث جذب سرمایه به بخش مولد اقتصاد و ارائه خدمات به سهامداران و سرمایهگذاران را داشته باشیم.
عشقی ادامه داد: همچنین سعی کردیم تمام افرادی که در صف مجوزهای ارائه خدمات مالی بودند را مورد بررسی قرار دهیم، اکنون این صفوف از بین رفته و ارائه مجوزها به صورت به روز ارائه میشود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در سال ۱۳۹۹، سهامداران با مشکلات جدی برای گرفتن خدمات در کارگزاریها مواجه بودند.
وی با بیان این که ۲ نمونه از شرکتهای سهامی عام پروژه برای تأمین مالی داشتیم که مردم به صورت خرد در آنها حضور پیدا کردند، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار نفر در یک پروژه شرکت کردند که ماه آینده این شرکت به بهره برداری خواهد رسید.
تحقق شعار سال از مسیر بازار سرمایه
عشقی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام کرد: بورس به دلیل ماهیتی که دارد، میتواند شعار سال را محقق کند. این موضوع سابقه تاریخی دارد و نزدیک به ۱۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و ۵۰ میلیون نفر از طریق سهام عدالت در بورس ذینفع هستند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این مشارکت نیازمند اعتمادسازی است که این اعتمادها در سال ۹۹ و برخی اتفاقات در سال گذشته مخدوش شد.
وی با بیان این که این اتفاق به دلیل تصمیماتی بود که جمع کثیری از مردم بدون در نظر گرفتن فضای موجود به بازار دعوت شدند، گفت: توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم یکی از مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیش از ۵۰ درصد معاملات مربوط به صندوقها است.
مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری توسط نهادهای حرفهای
عشقی با بیان این که سرمایهگذاریهای غیرمستقیم کمتر دچار نوسانات میشوند، افزود: کارمزد این صندوقها بسیار پایین است و مدیریت آنها توسط نهادهای حرفهای انجام میشود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: اگر از طریق این صندوقها و سبدگردانها، منابع را به سمت سرمایهگذاری هدایت کنیم و منافع بین دارندگان صندوقها تقسیم شود، اتفاقات خوبی رخ میدهد.
غافلگیری سرمایهگذاران با ابلاغ بخشنامههای یکباره
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در دستگاههای مختلف اقتصادی بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر سایر بخشها است، اثر سود بانکی ۳۰ درصد شدید است که سال گذشته آن را در بورس تجربه کردیم.
عشقی با اعلام این که ابلاغ یکباره بخشنامهها سرمایهگذاران را غافلگیر میکند، تاکید کرد: مشارکت با غافلگیری محقق نمیشود. باید مفروضاتی داشته باشیم که تا انتهای سرمایهگذاری به آن پایبند باشیم. اگر این اتفاق نیفتد، مردم به سمت سهام نمیآیند. وقتی سود بانکی روی ۳۰ و ۳۵ درصد باشد، سایر سرمایهگذاریها کمتر خواهند بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که تصدیگری و دخالت دولت در مدیریت شرکتها زمینهساز مشکلات زیادی خواهد بود، گفت: تغییر مدیران در بنگاههای اقتصادی ضربات جدی به شرکت میزند، این تغییرات به ضرر شرکت است.
وی به رعایت حاکمیت شرکتی در شرکتها اشاره کرد و افزود: باید منافع تمام ذینفعان را رعایت کنیم، باید بحث رعایت مقررات حاکمیت شرکتی را جدی بگیریم تا اطمینان سهامدار جلب و منافع سرمایهگذار رعایت شود.
برنامه جدی سازمان بورس برای رتبه بندی شرکتها از لحاظ حاکمیت شرکتی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به برنامه جدی سازمان برای رتبه بندی شرکتها از لحاظ حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: سهامداران باید از این طریق بدانند که شرکت در این زمینه در چه رتبهای قرار دارد، همچنین در صورت تخلف اعضای هیأت مدیره شرکتها پیگیری و برخورد لازم صورت میگیرد.
به گفته عشقی، معرفی ابزارهای تأمین مالی نیز برعهده سازمان بورس است و در این بازار دارای ابزارهایی برای سرمایهگذاران با سطوح ریسک مختلف هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک را به عنوان موضوعی مغفول مانده معرفی کرد و گفت: برای این کار، فرآیند بسیار کوتاهتری را طراحی میکنیم.
امیدواری برای جبران عقب افتادگی بورس در آینده نزدیک
وی با بیان این که سیاستگذاری و قانونگذاری در حیطه اختیارات مجلس و دولت است، افزود: به صورت دائم در حال رایزنی هستیم تا تصمیمات اتخاذ شده باعث خدشه به اعتماد سرمایهگذاران نشود، دستورالعملی که باید ابتدای سال انجام میشد با ۱۱ ماه تأخیر انجام شد که این مسائل باعث ضربه به اعتماد سهامداران میشود.
عشقی تاکید کرد: از سال ۹۹ تا کنون، نرخ تورم تجمعی بالای ۳۰۰ درصد بود اما قیمت سهام به صورت متوسط ۲۵ درصد زیر قیمت اوج سال ۹۹ است، اکنون برخی سهمها نصف آن قیمتها هم نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: امیدواریم با توجه به این که در سه سالونیم گذشته روند معاملات بازار سرمایه کاهش داشته، در آینده نزدیک شاهد جبران عقبافتادگی بورس باشیم.
کاهش سودآوری شرکتها
وی به کاهش سودآوری شرکتها در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: بهای تمام شده شرکتها با تورم کاهش یافته، اما درآمد آنها به آن سرعت افزایش نداشته است. سود خالص شرکتها در آخرین فصل، به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده و باعث شده جلوی رشد سهام آنها گرفته شود.
عشقی اعلام کرد که میزان سرمایهگذاری در شرکتها متناسب با فروش آنها نیست، با این شیوه، سرمایهگذاری جدید در شرکتها رخ نخواهد داد.
کاهش دامنه نوسان با هدف حمایت از سهامداران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تأثیر رخدادهای سیاسی بر بازارها تاکید کرد و گفت: طبیعی بود با توجه به اتفاقات رخ داده شاهد ایجاد هیجانات در بازار باشیم، سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از انجام معاملات غیرمنصفانه تصمیم به کاهش دامنه نوسان گرفت که این اتفاق قبلاً نیز افتاده بود.
وی به تمدید محدودیت دامنه نوسان برای روز چهارشنبه اشاره کرد و افزود: دیروز و امروز، معاملات متعادل بود و التهابات ایجاد شده در روز نخست این اتفاقات کنترل شد، از هفته آینده روند معاملات به حالت قبلی باز میگردد.
عشقی به حرکت بورس با یک فاصلهای نسبت به سایر بازارها تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل رشد نکردن بورس، کاهش سودآوری شرکتها است. سرمایهگذار در ذهن خود تحلیل میکند که ممکن است یک سری اتفاقات برای این شرکت رخ بدهد، مجموعه این عوامل باعث شد که بازار سرمایه از بازارهای رقیب جا بماند.
معضل شرکتها برای پرداخت سود سهام عدالت
وی با اشاره به پرداخت سود سهام عدالت اعلام کرد: برخی شرکتها در پایان سال نتوانستند سود سهام عدالت را پرداخت کنند که اکنون اقدامات مربوط به پرونده تخلفاتی آنها در حال پیگیری است و حتی برای پرداخت سود به دنبال دریافت وام هستند.
عشقی اظهار داشت: مشکلات مالی در برخی شرکتها وجود دارد اما این شرکتها باید سود سهام عدالت را پرداخت کنند، امیدواریم تا خردادماه سودها را جمعآوری کنیم و باقی مانده آن را پرداخت کنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان به شرکتهای تولیدکننده طلا تزریق شده است، گفت: این اتفاق کمک کننده به تولید طلا و ذخایر آن خواهد بود و از سوی دیگر، سرمایههای خرد را نیز جذب خواهند کرد.
وی اظهار داشت: این موضوع سپر تورمی مطمئنی برای سرمایهگذاران است تا به جای آنکه پول خود را به بازارهای خودرو و مسکن ببرند، در این بازار سرمایهگذاری میکنند.
نظارت بر ناشران و بازارها به عنوان مهمترین رسالت بازار سرمایه در حوزه نظارت
عشقی با بیان این که نظارت بر ناشران و بازارها به عنوان مهمترین رسالت بازار سرمایه در حوزه نظارت محسوب میشود، افزود: سال گذشته انرژی زیادی صرف کردیم تا صفوف مجوز صفر شود. همچنین نظارت را شدیدتر کردیم تا تمام سفارشها به محض ورود به سامانه مورد بررسی قرار گیرند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بحث تأمین مالی نیز دیگر اقدام مهمی بود که با مراجعه به استانهای مختلف پیگیری شد.
وی با بیان این که بسیاری از بنگاههای اقتصادی در استانها و حتی برخی نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله شهرداریها هیچگونه آشنایی با بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی از آن ندارند، گفت: بعد از هر مراجعه به استانها، حداقل ۵۰ درخواست برای پذیرش یا تأمین مالی جدید ارائه میشود که این فرایند ادامه دارد.
برنامه پذیرش شرکتهای تازه
وی با بیان این که ۲۰۰ شرکت در حال طی کردن مراحل ورود به بورس و فرابورس هستند، گفت: با توجه به شرایط موجود در نظام بانکی کشور به این جمع بندی رسیدیم تا شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه مراجعه کنند و سیستم سرمایه در گردش آنها نیز توسط بانک تأمین شود.
عشقی، بازار سرمایه را بازاری جوان با حدود ۵۰ سال معرفی کرد و گفت: ساختار جدید بازار سرمایه از سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و بسیار قدیمی نیست که بگوییم کامل به بلوغ رسیده است، هنوز کارهای زیادی داریم که باید به مرور پیش ببریم.
به گفته رئیس سازمان بورس، اطلاعات مالی بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و نهاد عمومی توسط وزارت اقتصاد در سامانه کدال بارگذاری شده است.
آغاز اقدامات جدید برای پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بورس
وی به آغاز اقدامات جدید برای پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بورس طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: فعالیت برخی از این شرکتها در بستر فضای مجازی است که برخی از آنها را پذیرش کردیم.
عشقی با اشاره به این که یک شرکت استارت آپ وارد بورس شد و معاملات خوبی داشت که در نهایت پول عرضه اولیه را صرف توسعه کرد، اظهار داشت: آن سرمایه گذار به صورت موفق از شرکت خارج شد و اکنون دنبال میکنیم که دیگر شرکتها نیز وارد بازار سرمایه شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در هیأت پذیرش، افرادی حضور دارند که با این صنایع آشنا نیستند، گفت: در این راستا، ترکیب هیأت پذیرش را به دلیل آشنایی با فرآیند موجود تغییر دادیم.
وی آینده شرکتهای دانشبنیان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ترازنامه این شرکتها به واسطه دارایی نامشهود تهیه میشود و این شرکتها دارای سهامداران خاصی هستند، از دستگاههای نظارتی هم کمک میگیریم تا روند پذیرش این شرکتها سرعت گیرد.
عشقی با اعلام این که حضور دانش بنیانها باعث ایجاد امید در فعالیت آنها میشود، افزود: نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه بسیار راحتتر از شرکتهایی است که خارج از بورس و فرابورس هستند.
فرهنگسازی در مدارس و آموزش سواد پایهای
رئیس سازمان بورس و وراق بهادار به فرهنگسازی در مدارس و آموزش سواد پایهای تاکید کرد و گفت: کلیدواژهها در ذهن بچهها ایجاد و دیدگاه سرمایهگذاری توسط آنها شکل میگیرد.
وی با بیان این که در حوزه آموزش مدارس نیز این اقدام را انجام میدهیم تا به صورت همزمان در شهرهای مختلف آن را پیادهسازی کنیم، افزود: فرهنگسازی برای سرمایهگذاری غیرمستقیم را نیز پیگیری میکنیم تا مشارکت مردم از طریق صندوقها باشد.
رئیس سازمان بوس و اوراق بهادار، با اعلاماین که باید ابعاد سیاستهای اتخاذ شده در بانک مرکزی یا در سازمان برنامه و بودجه را بر ابزارهای مالی و بازار سرمایه مورد سنجش قرار دهیم، گفت: این بخشها مرتبط با یکدیگر هستند و مشکل ایجاد شده در بازار سرمایه به سایر بخشها نیز سرایت خواهد کرد.
عشقی در پایان، اعتمادسازی را مهمترین موضوع در بازار سرمایه دانست و گفت: باید همه دستگاهها کمک کنند تا با عدم اتخاذ تصمیمات خلقالساعه و تصمیمات درست، این اعتماد به بازار سرمایه برگردد، جایی که مردم حضور داشته باشند، میتوان کارهای بزرگی را رقم زد.
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