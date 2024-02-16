به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، چهارمین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها با حضور رضا خواجه نائینی، معاون توسعه انسانی و منابع وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و ولیاله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست به ذکر آماری درباره سهام عدالت پرداخت و گفت: ارزش کل سهام عدالت حدود یک هزار همت است که ۶۰ درصد آن مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. به بیانی دیگر، ۶۰۰ همت دارایی سهام عدالت مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و ۴۰۰ همت دیگر هم متعلق به سهامداران روش مستقیم است. ۶۰۰ همتی که در سبد سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی است در همه استانها یکسان نیست و از ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بسته به جمعیت سهامداران متغیر است.
وی افزود: سود کل سهام عدالت در سال جاری حدود ۸۰ همت بود که ۳۰ همت آن تقسیم شد و ۲۰ همت دیگر آن نیز درآیندهای نزدیک تقسیم میشود. ۳۰ همت نیز برای افزایش سرمایه شرکتهایی است که برنامه توسعهای دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر شرکتهای سرمایهگذاری استانی به درستی مدیریت شوند و مجامع آنها به روز و تشکیلاتشان کامل شود، این شرکتها میتوانند در تمامی استانها به عنوان پایه اصلی توسعه باشند و پروژههای استانی را به بهرهبرداری برسانند.
برنامه شورای عالی بورس برای مجامع سرمایهگذاریهای استانی
عشقی به برنامه شورای عالی بورس برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت پرداخت و اعلام کرد: بر اساس مصوبه این شورا نهایتاً تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳ تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی برگزار میشود. در این راستا تا کنون مجمع شرکت سرمایهگذاری استان خراسان شمالی برگزار شده است و مجمع استان زنجان نیز ۳ اسفند ماه برگزار خواهد شد. مجامع باقی استانها نیز با توجه به آمادگی شرکتهای سرمایهگذاری استانها به مرور برگزار میشود.
عشقی با بیان اینکه با برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی، منابع خوبی وارد این شرکتها خواهد شد، گفت: تلاش ما این است که تمامی سودهای سهام عدالت برای سهامداران غیرمستقیم با برگزاری هر مجمع توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی تقسیم شود.
وی، تصویب صورتهای مالی شرکتها و ارتقای سطح هیأت مدیره را در این راستا مهم خواند و افزود: سطح هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید بالاترین سطح تأیید صلاحیت سازمان بورس را داشته باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری برنامهها و همایشها برای آشنایی استانها با بازار سرمایه و ابزارهای موجود برای تأمین مالی را اقدام دیگر سازمان بورس در سال جاری برشمرد و گفت: در هر سفر استانی نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ مورد پذیرش در بورس و فرا بورس انجام شده است.
عشقی با بیان اینکه امسال حدود ۶۰۰ همت تأمین مالی در بازار سرمایه انجام شده است، گفت: از این میزان حدود ۳۵۰ همت مربوط به افزایش سرمایه و ۲۵۰ همت مربوط به انتشار اوراق بوده که این رقم تا پایان سال به ۷۵۰ همت میرسد.
