ضرورت تأمین اعتبار بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی صبح چهارشنبه در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت با وی خواستار تأمین اعتبار مورد نیاز برای تسریع در ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی تبریز و تجهیز بیمارستان سرطانی از سوی این وزارتخانه شد.

رحمتی در این دیدار با اشاره به تحولات چشمگیر انجام‌گرفته در عرصه بهداشت و درمان گفت: انقلابی که در حوزه بهداشت و درمان پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده است، باید در جامعه به درستی تبیین شود.

وی با تقدیر از فعالان نظام سلامت، خواستار توجه به تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت معوقات کادر بهداشت و درمان شد و افزود: مشکل عمومی در حوزه بهداشت و درمان بحث معوقات نیروهای پرستاری و کادر بهداشت و درمان است که انتظار می‌رود با تأمین منابع مربوطه شاهد رفع این مشکل باشیم.

وی همچنین خواستار تخصیص اعتبار مورد نیاز برای ادامه ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی شد و اضافه کرد: آذربایجان شرقی در حوزه بهداشت و درمان به مردم شمال غرب کشورمان خدمات ارائه می‌کند و خوشبختانه با ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی مشکلی در زمینه تخت‌های بیمارستانی در شهر تبریز نخواهیم داشت، اما سرعت کار در این پروژه پایین است و باید بتوانیم ضمن سرعت بخشی نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کنیم.

تأمین تجهیزات بیمارستان جامع سرطان دیگر مطالبه استاندار از معاون وزیر بهداشت بود.

وی گفت: پیشرفت فیزیکی ساخت این بیمارستان قابل توجه است و در خصوص تأمین تجهیزات مورد نیاز نیازمند حمایت جدی وزارت بهداشت هستیم.

رحمتی، ساخت بیمارستان در شهر جدید سهند را دیگر مطالبه عمومی دانست و افزود: باتوجه به جمعیت شهر جدید سهند ساخت بیمارستان در این شهر مطالبه عمومی است وزارت بهداشت در این عرصه ورود جدی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی ساخت بیمارستان در شهر مرند را نیز یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه سرانه بستری در شهرستان مرند پایین‌تر از متوسط کشور است، ساخت بیمارستان در این شهر باید به طور جدی پیگیری شود.