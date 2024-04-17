تأمین زمین ۷۵ هزار متقاضی مسکن حمایتی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به اینکه تعهد استان خوزستان در طول چهار سال، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی است، بیان کرد: در این طرح، زمین به صورت ۹۹ ساله و رایگان در اختیار واجدین الشرایط قرار گرفته و با پرداخت تسهیلات، کار ساخت و ساز توسط متقاضی انجام می‌شود.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در ۶ ماهه اول امسال، سایر ۷۵ هزار قطعه زمین در اختیار متقاضیان قرار گرفته و زمین ۲۵ هزار واحد دیگر تا پایان دولت آماده و به مردم واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان به ثبت نام بیش از ۴۷ هزار نفر در طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار نفر تاییدیه لازم را دریافت کرده و تاکنون سه هزار و ۵۰۰ قطعه زمین واگذار شده است.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول امسال، زمین مورد نیاز ۱۱ هزار متقاضی تأیید شده در خوزستان تأمین می‌شود و مراحل بعدی کار پس از واریز وجه توسط متقاضیان انجام خواهد شد.

بیات منش در ادامه به موضوع مساکن مهر خوزستان اشاره کرد و گفت: تا هفته دولت، کار آماده سازی و آسفالت همه سایت‌های مسکن مهر استان انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: حدود ۱۴ هزار مسکن مهر نیمه‌کاره و فاقد متقاضی در استان وجود دارد که کار تکمیل آنها تا پایان دولت انجام خواهد شد.