آغاز مرحله واریز وجه ناشران برای حضور در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اللهیاری مدیر کمیته ناشران داخلی سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: ناشران متقاضی حضور در این نمایشگاه تا ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ برای ثبت‌نام فرصت داشتند. ناشرانی که برای شرکت در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ثبت‌نام کرده‌اند، از امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۳ فرصت دارند با مراجعه به صفحه «ثبت‌نام ناشران داخلی» در سامانه ketab.ir در بخش «پیگیری ثبت‌نام نمایشگاه» نسبت به ثبت شماره حساب بانکی و واریز وجه علی‌الحساب دریافت غرفه اقدام کنند.

وی در خصوص متراژ و هزینه غرفه‌ها گفت: مبلغ دریافتی بر اساس قیمت مندرج در آیین‌نامه نمایشگاه است که ناشران در زمان ثبت نام اولیه آن را مشاهده کرده‌اند. متراژ تخصیص یافته و مجموع مبلغ دریافتی در این مرحله، به صورت علی‌الحساب خواهد بود. بنابراین در مرحله بعدی با جانمایی نهایی و تعیین متراژ نهایی غرفه، صورت حساب نهایی وجه غرفه صادر خواهد شد و با تکمیل وجه نهایی، غرفه‌های ناشران تحویل می‌شود.

مدیر کمیته ناشران داخلی سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ادامه گفت: با توجه به حجم بسیار زیاد درخواست ناشران متقاضی حضور در نمایشگاه، درصورتی‌که ناشران نتوانند در مهلت مقرر نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند، ناشران متقاضی موجود در فهرست رزرو جایگزین خواهند شد.

سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل مصلی امام خمینی(ره) به‌شکل حضوری و در سامانه ketab.ir به صورت مجازی برگزار می‌شود.