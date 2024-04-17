سیزدهمین دوره جشنواره تیتر ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم، مهدی بادپا مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سیزدهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر» با همکاری وزارت علوم و بهداشت با حضور فعالان این حوزه از ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت در مشهد مقدس به میزبانی دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه نشریات دانشجویی، نشست کارشناسان نشریات دانشگاه ها و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و کارشناسان از جمله برنامه های محوری این جشنواره بوده و در پایان از آثار برتر شرکت کننده در جشنواره تقدیر بعمل خواهد آمده است.

گفتنی است نشست مرحله نهایی داوری این جشنواره با حضور علی نادری، سعید صدرائیان، امید مهدی نژاد، اکبر نصرالهی، علی رجبی، مرتضی خلفی زاده، حامد تیموری، رضا رخسایی، حامد یاقوتی، مهدی عرفاتی، سید شهاب واجدی و متین منتظمی برگزار شد.