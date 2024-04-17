تیم واکنش سریع آبفا به مناطق سیل زده جنوب کرمان اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بارش‌های سیل آسا و وقوع سیل در برخی نقاط، کلیه اکیپ‌های امداد رسانی ما در ۲۵ شهرستان در آماده باش کامل هستند تا در صورت نیاز، جهت رفع حوادث احتمالی در تأسیسات آبرسانی، بدون فوت وقت به محل اعزام شوند.

وی افزود: تیم واکنش سریع آبفا کرمان شامل ۳۰ نفر از افراد با تخصص‌های متفاوت و تجهیزات، امکانات و ملزومات است که در صورت نیاز به محل حادثه اعزام می‌شوند.

عبدیان، گفت: خوشبختانه تا کنون تأسیسات آبرسانی در جنوب استان دچار حادثه جدی نشده است و رفع حوادث با تثبیت شرایط در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تانکرهای سیار آبرسانی به منظور آبرسانی به مناطقی که دچار حادثه احتمالی خواهند شد در آماده باش قرار دارند.