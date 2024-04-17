شرکت ملی نفت صاحب کارخانه آسفالت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، جواد تقی‌زاده در نخستین نشست بررسی پروژه‌های فنی و ساختمانی این شرکت در سال ۱۴۰۳ گفت: همسو با سیاست‌های دولت و رویکردهای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در دولت سیزدهم، ۸۰ پروژه فنی، عملیاتی و خدماتی با ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در این شرکت در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

وی افزود: رفع چالش‌های عملیاتی و خدماتی با استفاده از منابع مالی جاری از برنامه‌های مهم این شرکت در سال پیش بود که با تلاش همکاران در مدیریت خدمات و عملیات بیش از ۸۰ پروژه تعریف و اجرایی شد که ۱۳ درصد آن در حوزه عملیات، ۵۵ درصد در حوزه خدمات و ۳۲ درصد در حوزه مهندسی و ساختمان بود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها با اولویت رفع مشکل‌های ابنیه تأسیسات عملیاتی و پروژه‌های خدماتی در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۲۴ پروژه تکمیل شده است، ۱۵ پروژه بالای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مابقی در حال اجراست که امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

تقی‌زاده مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری را احداث کارخانه آسفالت برای نخستین بار در سطح شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب دانست و ادامه داد: ایمن‌سازی و تعمیر جاده‌های دسترسی به تأسیسات عملیاتی، اجرای شبکه جدید توزیع آب به منازل سازمانی، تکمیل لوله‌کشی داخلی گاز منازل سازمانی، پروژه احداث پیست دوچرخه‌سواری ویژه بانوان و بازسازی استخر شماره یک این شرکت بعد از حدود ۳۰ سال از دیگر پروژه‌های این شرکت بوده است.

وی با اشاره به پروژه‌های تازه شرکت نفت و گاز آغاجاری در سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به بافت فرسوده منازل سازمانی این شرکت یکی از پروژه‌های مهم احداث ۴۸ باب از منازل فرسوده با نقشه جدید بود که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: همسو با خدمات عام‌المنفعه افزون بر ۸۰ پروژه یادشده، پروژه‌های دیگری در این شرکت در حال اجراست که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده بخش قابل‌توجهی از آن شامل احداث سوله مربوط به خانه بازی کودکان، احداث زمین چمن مصنوعی و فوتبال ساحلی، احداث نهالستان، تکمیل تونل بین‌شهری امیدیه به میانکوه و پروژه مهم تکمیل جاده امیدیه به جایزان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.