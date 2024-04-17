به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با ارسال نامهای به اعضا و دوستان این نهاد، مخالفت خود را با تحریمهای جدید علیه تهران اعلام کرد.
در نامه اتاق بازرگانی ایران و آلمان آمده است: طبق معمول پیش از هر چیز درخواست تحریمهای جدید در اولویت قرار دارد؛ هر چند که این اقدام به منظور پوشاندن فقدان تأثیرگذاری اروپا است تا آنکه بخشی از راه حل باشد.
در این نامه با اشاره به آنکه برلین روابط ویژهای را که زمانی میان ایران و آلمان وجود داشت حفظ نکرده و توسعه نداده، تاکید شده است که این موضوع به فقدان تأثیرگذاری اروپا منجر شده است.
این نامه میافزاید: نقش آفرینان اصلی کماکان در واشنگتن هستند و نقش پکن روز به روز پر رنگ تر میشود.
رویترز نوشت که جوسپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز خبر داد که برخی از کشورهای عضو این نهاد به بهانه واکنش تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی خواهان افزایش تحریمهای ایران هستند.
آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان نیز در گفتوگو با شبکه آ. ار. د آلمان گفته بود: من قویاً طرفدار گسترش آنها (تحریمها) علیه ایران هستم، زیرا میتوانیم ببینیم که اقدامات ایران در حال حاضر چقدر خطرناک است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شنبه گذشته با صدور بیانیهای اعلام کرد که به منظور تنبیه متجاوز، با استفاده از توانمندیهای راهبردی اطلاعاتی، موشکی و پهپادی خود به اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی حمله و آنها را با موفقیت مورد اصابت قرار داد و منهدم کرد.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد متعهد است اما در به کار بکارگیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بینالملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز دیروز تصریح کرد: اقدام ایران کاملاً مشروع و پس از مدتها خویشتن داری در برابر حملات رژیم صهیونیستی انجام داده و این نشان دهنده رفتار کاملاً مسئولانه و حرفهای ایران نسبت به صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است.
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