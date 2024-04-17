  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۱

با پایان فاز اول طرح مطالعاتی در دستور کار قرار گرفت؛

مرمت حرم شاه عبدالعظیم طی ۶ ماه آینده

مرمت حرم شاه عبدالعظیم طی ۶ ماه آینده

در نشست شورای فنی میراث فرهنگی استان‌ها اعلام شد که طی شش ماه آینده مرمت نقاط تخریب شده حرم شاه عبدالعظیم مرمت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری شوراهای فنی استان‌ها به ریاست علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با حضور مدیران ستادی و اعضای شورای فنی استان تهران امروز در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این نشست فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، معاونت میراث‌فرهنگی برنامه‌های جدی را در دستور کار قرار داده است، گفت: این برنامه‌ها از دیروز با بزرگداشت استادکاران برجسته آغاز شده است و برگزاری این نشست سراسری در راستای برقراری نظامی یکپارچه و پایش و هماهنگی بین استان‌ها برگزار می‌شود.

وی به شعار سال مبنی بر «تاب‌آوری بناهای تاریخی در برابر بلاهای طبیعی» اشاره کرد و هم‌افزایی و ارائه برنامه‌های ملی برای تحقق این شعار را مورد تاکید قرار داد.

داوری ادامه داد: شوراهای فنی استان‌ها در تصمیم‌گیری بازوی مشورتی معاونت میراث‌فرهنگی محسوب می‌شوند. سال گذشته سال احیای شوراهای فنی در استان‌ها بود و امروز از تجارب و نظرات کارشناسی ۲۶۵ نفر از مدیران و متخصصان در سطح کشور برای تحقق برنامه‌ها و اقدامات حوزه حفاظت و مرمت بهره می‌بریم.

مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، ۱۴۰۳ را سال کیفیت‌بخشی و توسعه برنامه‌های مرمت و حفاظت عنوان و تصریح کرد: ساختار شوراهای فنی استان‌ها براساس دستورالعمل سال ۱۳۹۶ شکل گرفته که حدود وظایف و فعالیت شوراهای فنی استان‌ها در آن شفاف و روشن است. همچنین بر حسب موضوعات مختلف در حال تدوین نهایی این دستورالعمل هستیم که در این راستا از تجارب و نظرات کارشناسی اعضا استفاده می‌کنیم.

پرهام جانفشان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، با اشاره به اینکه تهران دارای ۷۰۰ بنای ثبت ملی است به ارائه برنامه‌های مربوط به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی این استان پرداخت و افزود: با توجه به پایان فاز اول طرح مطالعاتی حرم شاه عبدالعظیم مرمت بخش از حرم را در دستور کار داریم و طی شش ماه آینده مرمت نقاط تخریب شده آن انجام می‌شود.

جلیل گلشن از اعضای شورای فنی استان تهران، امر پژوهش را در حوزه مرمت مهم‌ترین اصل عنوان کرد و گفت: با انجام پژوهش است که می‌توان به ارزش‌های میراث‌فرهنگی بنا پی ببریم. در مرمت حفظ اصالت بنا باید مدنظر قرار گیرد، مرمت‌ها با کمترین دخل و تصرف انجام شود و برای مخاطب قابل رؤیت باشد. مرمت‌ها باید طبق آئین نامه‌های بین‌المللی انجام و گزارش علمی انجام مرمت‌های انجام شده تهیه و با پرونده ثبتی اثر مرتبط شود.

در ادامه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های قزوین، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خوزستان به‌صورت ویدئو کنفرانس به ارائه برنامه‌های خود در حیطه حفاظت و مرمت پرداختند و در پایان لوح‌هایی از سوی علی دارابی به اعضای شورای فنی استان تهران اهدا شد.

کد مطلب 6081070
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها