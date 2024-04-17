مرمت حرم شاه عبدالعظیم طی ۶ ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری شوراهای فنی استانها به ریاست علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با حضور مدیران ستادی و اعضای شورای فنی استان تهران امروز در سالن فجر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافتها و محوطههای تاریخی با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، معاونت میراثفرهنگی برنامههای جدی را در دستور کار قرار داده است، گفت: این برنامهها از دیروز با بزرگداشت استادکاران برجسته آغاز شده است و برگزاری این نشست سراسری در راستای برقراری نظامی یکپارچه و پایش و هماهنگی بین استانها برگزار میشود.
وی به شعار سال مبنی بر «تابآوری بناهای تاریخی در برابر بلاهای طبیعی» اشاره کرد و همافزایی و ارائه برنامههای ملی برای تحقق این شعار را مورد تاکید قرار داد.
داوری ادامه داد: شوراهای فنی استانها در تصمیمگیری بازوی مشورتی معاونت میراثفرهنگی محسوب میشوند. سال گذشته سال احیای شوراهای فنی در استانها بود و امروز از تجارب و نظرات کارشناسی ۲۶۵ نفر از مدیران و متخصصان در سطح کشور برای تحقق برنامهها و اقدامات حوزه حفاظت و مرمت بهره میبریم.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافتها و محوطههای تاریخی، ۱۴۰۳ را سال کیفیتبخشی و توسعه برنامههای مرمت و حفاظت عنوان و تصریح کرد: ساختار شوراهای فنی استانها براساس دستورالعمل سال ۱۳۹۶ شکل گرفته که حدود وظایف و فعالیت شوراهای فنی استانها در آن شفاف و روشن است. همچنین بر حسب موضوعات مختلف در حال تدوین نهایی این دستورالعمل هستیم که در این راستا از تجارب و نظرات کارشناسی اعضا استفاده میکنیم.
پرهام جانفشان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، با اشاره به اینکه تهران دارای ۷۰۰ بنای ثبت ملی است به ارائه برنامههای مربوط به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی این استان پرداخت و افزود: با توجه به پایان فاز اول طرح مطالعاتی حرم شاه عبدالعظیم مرمت بخش از حرم را در دستور کار داریم و طی شش ماه آینده مرمت نقاط تخریب شده آن انجام میشود.
جلیل گلشن از اعضای شورای فنی استان تهران، امر پژوهش را در حوزه مرمت مهمترین اصل عنوان کرد و گفت: با انجام پژوهش است که میتوان به ارزشهای میراثفرهنگی بنا پی ببریم. در مرمت حفظ اصالت بنا باید مدنظر قرار گیرد، مرمتها با کمترین دخل و تصرف انجام شود و برای مخاطب قابل رؤیت باشد. مرمتها باید طبق آئین نامههای بینالمللی انجام و گزارش علمی انجام مرمتهای انجام شده تهیه و با پرونده ثبتی اثر مرتبط شود.
در ادامه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانهای قزوین، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خوزستان بهصورت ویدئو کنفرانس به ارائه برنامههای خود در حیطه حفاظت و مرمت پرداختند و در پایان لوحهایی از سوی علی دارابی به اعضای شورای فنی استان تهران اهدا شد.
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