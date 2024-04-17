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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۱۱

سرهنگ باباپور:

دستگیری زنی که با موتورسیکلت برقی تریاک توزیع می‌کرد

دستگیری زنی که با موتورسیکلت برقی تریاک توزیع می‌کرد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری زنی مواد فروش در شمال پایتخت خبر داد و گفت: متهم ۶ کیلو تریاک را در بدنه موتورسیکلت برقی مخفی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در تشریح جزئیات خبر دستگیری زنی مواد فروش در شمال پایتخت گفت: چندی پیش مأموران پایگاه هشتم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب پرونده‌ای را مورد بررسی قرار دادند که حکایت از آن داشت، زنی مواد فروش به نام "سارا" با یک دستگاه موتورسیکلت برقی اقدام به جابجایی و توزیع مواد مخدر می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با اقدامات اطلاعاتی فشرده مشخص شد متهم به شکلی بسیار ماهرانه، ضمن جاسازی مواد مخدر در بدنه موتورسیکلت اقدام به توزیع می‌کند.

وی اضافه کرد: رصد لحظه به لحظه فعالیت این زن مواد فروش ادامه یافت تا اینکه با هماهنگی با مقام قضائی دریک عملیات ضربتی در منزلش دستگیر و در بازرسی از موتورسیکلتش در پارکینگ، ۶ کیلوگرم تریاک از بدنه آن کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد مکشوفه به پلیس منتقل و پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 6081139

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