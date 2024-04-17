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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۳۳

مدیرکل میراث فرهنگی البرز خبر داد؛

دستگیری ۴۷ متخلف حوزه میراث فرهنگی در البرز

دستگیری ۴۷ متخلف حوزه میراث فرهنگی در البرز

کرج- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از دستگیری ۴۷ نفر متخلف در حوزه میراث فرهنگی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات را بسیار مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی گفت: در سال ۱۴۰۲ یگان حفاظت میراث فرهنگی استان البرز اقدامات ارزشمند متعددی برای جلوگیری از تخریب، تصرفات، حفاری غیرمجاز و همچنین کشفیات انجام داد.

وی افزود: در حوزه تخریب و تصرف آثار تاریخی ۱۶ پرونده قضائی تشکیل شد که در حال پیگیری در مراجع قضائی هستند. در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۳۵ قلم اشیای عتیقه کشف شد که طی نظر کارشناسان متخصص معاونت میراث فرهنگی، ۴۶ مورد آن اصل تشخیص داده شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به شناسایی چهار مورد قاچاق اشیای تاریخی، ۱۲ دستگاه فلزیاب و ۹ مورد حفاری غیرمجاز افزود: با تلاش یگان حفاظت و همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط و گزارشات مردمی ۴۷ نفر دستگیر شدند.

خاکی با بیان اینکه برای پیشگیری از تخلفات و هم افزایی با دیگر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بیش از ۱۰۳ جلسه تعاملی با نیروی انتظامی، قوه قضائیه، دهیاران، شهرداران و … تشکیل شد که بسیار مثمر ثمر بوده و این روند در سال ۱۴۰۳ با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد.

وی یکی از موضوعات مؤثر در کشف جرم را گزارشات دریافتی از مردم دانست و گفت: ۵۹ گزارش در زمینه‌های حفاری، تجاوز به حریم تاریخی، تخریب، نگهداری و خرید و فروش اشیا و فلزیاب در سال گذشته توسط مردم به یگان حفاظت گزارش و موجب کشف ۵۵ شیء و دستگیری پنج متخلف شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از همه دست اندرکاران و دوستداران آثار تاریخی و انجمن‌ها خواست تا در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه دخل و تصرف در آثار تاریخی یا حفاری‌های غیرمجاز با یگان حفاظت اداره کل به شماره ۰۲۶۳۲۸۲۹۱۱۸ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6081154

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