۵۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طریفی حسینی عصر چهارشنبه در جلسه با مدیران مدارس غرب استان سمنان به میزبانی کانون فرهنگی لقمان حکیم گرمسار ضمن بیان اینکه مهمترین رویداد حوزه وزارت آموزش و پرورش به سرانجام رسیدن طرح رتبه بندی معلمان بوده است، ابراز داشت: بر پایه طرح مذکور برای معلمان ورودی سال ۱۴۰۳ باز. منابع مالی در نظر گرفته شود.

وی ضمن بیان اینکه معلمان در صورت کسب شرایط لازم هر چهار سال ارتقای رتبه خواهند داشت، افزود: برای رتبه بندی معلمان ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه این میزان هزینه کرد برای رتبه بندی معلمان در شرایطی که کل بودجه سازمان نوسازی مدارس طی سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، ابراز داشت: رتبه‌بندی معلمان در واقع به دنبال ارتقا معیشت معلمان و کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت است.

طریفی حسینی ضمن بیان اینکه ۸۵۰ هزار معلم رتبه بندی شدند، تصریح کرد: دولت سیزدهم نیز بر این موضوع اهتمام دارند که برای ۱۴۰۳ پیگیری بیشتری خواهد شد.

وی از جذب ۷۲ هزار معلم طی سال جاری از طریق آزمون استخدامی خبر داد و افزود: ۱۹ هزار مربی پرورشی، تربیت‌بدنی و مربی سلامت نیز از اول مهر کار خود را در مدارس آغاز می‌کنند.