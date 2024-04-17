نمایشگاه تخصصی هنرهای قرآنی، «روایت باران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی با اشاره به جزئیات برگزاری نمایشگاه " روایت باران" گفت: این نمایشگاه با همکاری و حمایت صندوق اعتباری هنر در راستای تحقق شعار سال و همچنین تأکیدات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت‌های مردمی و حضور مؤسسات فرهنگی و هنری بخش خصوصی برای تقویت کسب و کارهای فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.

رییس هیأت مدیره صندوق اعتباری هنر در عین حال توضیح داد: تلاش ما این است که در سال جاری، فعالیت‌های این مجموعه با مشارکت فعالان عرصه فرهنگ و هنر انجام و زمینه‌های جهش تولیدات هنری و فرهنگی در این حوزه را فراهم کنیم.

پور احمدی با اشاره به ارائه ۳۶ نوع خدمت و حمایت صندوق اعتباری هنر از جامعه فرهنگ و هنر کشور، تاکید کرد: در این راستا با عنایت به تعیین شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، صندوق اعتباری هنر نیز مصمم است مجموعه فعالیت و سیاست‌های خود را بر مبنای تحقق این شعار برنامه ریزی نماید. از این رو یکی از مکان‌هایی که برای تحقق این هدف مدنظر قرار گرفته، فرهنگسرای نیاوران است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه سخنان خود به هتک حرمت به مقام شامخ قرآن کریم در یکی از کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث جریحه دار شدن افکار و اندیشه‌های مسلمانان در سراسر جهان شد از این رو تصمیم گرفتیم در جهت توجه جامعه و آحاد مردم به مفاهیم و مضامین قرآن کریم با زبان هنر، برنامه ریزی جامعی داشته باشیم.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در عین حال تصریح کرد: خوشبختانه هنرمندان کشور عزیزمان در ادوار مختلف همیشه این افتخار را داشته اند که آثار فاخر قرآنی را خلق و تولید کنند.

پور احمدی ادامه داد: در این راستا برگزاری نمایشگاهی از آثار هنری اساتید و هنرمندان برجسته و خبره در حوزه خط و خوشنویسی با موضوع قرآن در فرهنگسرای نیاوران را در دستور کار صندوق قرار دادیم.

وی افزود: این نمایشگاه تحت عنوان "روایت باران" با حمایت و همکاری صندوق هنر و یکی از مؤسسات فعال هنری، در حوزه هنر ایرانی- اسلامی از ۳۱ فروردین تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری با محوریت خط و خوشنویسی آثار قرآنی در عرصه هنرهای تجسمی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

رییس هیأت مدیره صندوق اعتباری هنر در ادامه دفاع از ساحت قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان با زبان هنر، توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی با محوریت قرآنی، افزایش تولید آثار هنری قرآنی با حمایت از هنرمندان حوزه قرآن را از جمله اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد.

مشاور وزیر فرهنگ و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به حضور و ارائه آثار هنری توسط هنرمندان برجسته و پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی به ویژه حوزه خط و خوشنویسی، گفت: تلاش ما این است ضمن تقدیر و تجلیل از هنرمندان مشارکت کننده در این رویداد هنری، بستر تعاملی میان هنرمندان این عرصه را نیز فراهم نمائیم.

پوراحمدی یادآور شد: در این نمایشگاه بیش از ۱۷۰ اثر از هنرمندانی چون یدالله کابلی خوانساری، مهدی فلاح، علی اشرف صندوق‌آبادی، محمدعلی قربانی، حیدر موسوی، احمد شفیعی‌ها و … در معرض دید علاقه مندان و بازدید کنندگان گذاشته خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با دعوت از علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه گفت: با توجه به مجموعه آثار برجسته و نفیس خط و خوشنویسی هنرمندان کشور از علاقه‌مندان و دوستداران آثار هنری دعوت می‌شود با حضور در فرهنگسرای نیاوران از این رویداد بزرگ هنری و قرآنی دیدن فرمایند.

نمایشگاه "روایت باران" عصر جمعه ۳۱ فروردین ماه جاری با حضور جمعی از هنرمندان برجسته و پیشکسوت و علاقمندان، در محل در گالری‌های ۱ و ۲ فرهنگسرای نیاوران گشایش می‌یابد.