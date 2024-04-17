مسعود نجابتی چهره سال هنر انقلاب شد/ تقدیم جایزه به مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت و اختتامیه دهمین دوره هفته هنر انقلاب اسلامی و معرفی «چهره سال ۱۴۰۲ هنر انقلاب اسلامی» شامگاه روز چهارشنبه ۲۹ فروردین با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و … برگزار شد.

حجت الاسلام حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی رحمتی مدیر عامل خبرگزاری مهر، محسن نفر، میلاد عرفانپور، مسعود نجابتی، راضیه تجار و … از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده رسالت بوذری است پس از پخش سرود جمهوری اسلامی و قرائت کلام الله مجید تیزر مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

محمدرضا باقری مدیرعامل مجموعه سوره مهر و دبیر اجرایی هفته هنر انقلاب در ابتدای این مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این دوره گفت: بیش از هزار نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه طی نظرسنجی که توسط مراکز حوزه هنری انجام شد، نامزدهای چهره هنر انقلاب را انتخاب کردند و در نهایت ۹۶ نفر انتخاب شدند. پس از آن کار به هیات انتخاب واگذار شد و بعد از طی این پروسه که در برگیرنده جلسات متعددی بود در نهایت ۵ نفر به عنوان نامزد دریافت جایزه چهره هنر انقلاب معرفی شدند و امروز هم چهره هنر انقلاب خدمت شما عزیزان معرفی می‌شود.

وی افزود: ما امسال چهره بین المللی هنر انقلاب هم داریم که امروز در فواصل زمانی مختلف خدمت شما عزیزان معرفی می‌شود. این در حالی است که در طول برنامه امشب مراسم قدردانی دیگری هم داریم که خدمت شما عزیزان معرفی خواهد شد.

پس از صحبت‌های باقری و پخش تصاویری از هنرمندان پیشگام هنر انقلاب یاد و خاطره هنرمندان درگذشته حوزه هنری انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.

«بچه زرنگ» برترین رویداد هنر انقلاب شد

در ادامه برنامه هم با حضور حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی نوبت به معرفی برترین رویداد هنر انقلاب رسید که در این بخش انیمیشن «بچه زرنگ» به تهیه کنندگی حامد جعفری به عنوان پروژه برگزیده معرفی شد.

حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی هم در ادامه این مراسم گفت: اینجا سرزمینی است که مردمانش اهل قیام و جهاد هستند و چه خوب که تعدادی از هنرمندان ارزنده ما با این قیام و مجاهدت وجه همت خود را پیش روی مخاطبان قرار داده‌اند. انسان‌های مجاهدی که تلاطم‌ها و آتش وجودی خود را در قاب هنر روایت کردند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشینه فعالیت هنرمندان انقلاب در عرصه‌های مختلف بیان کرد: اینها جلوه و هنرمندان مردمی هستند که در مکتب حضرت روح الله فقط راوی فتح و ظفر نیستند آنها خود با این حقایق نسبت دارند و هنرمندانه و ستودنی حق همه مردم و حق طلبی را روایت می‌کنند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان صحبت‌های خود از همه هنرمندان فعال در عرصه هنر انقلاب تشکر و قدردانی کرد.

پس از صحبت‌های حجت الاسلام قمی از آریستیداستبان آرناندس گررو معروف به آرس هنرمند کوبایی شاخص عرصه کاریکاتور به پاس تلاش‌های او در ارائه آثار هنری در حوزه محور مقاومت در حضور رییس سازمان تبلیغات اسلامی قدردانی به عمل آمد.

جایزه هنر انقلاب را به صورت بین المللی تعریف کردیم

محمدمهدی دادمان رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی پس از اجرای این بخش ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران برگزاری هفته هنر انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان جبهه مقاومت برای آزادی قدس شریف، توضیخ داد: گمان ما بر این است که چهره هنر انقلاب اسلامی باید در یک فرآیند نخبگانی با مشارکت نخبگان فرهنگ و هنر انقلاب انتخاب شود و تلاش ما این بوده که این فرآیند به درست ترین شکل ممکن انجام شود.

وی افزود: در نحوه انتخاب چهره هنر انقلاب تغییراتی انجام شده بود که پیش از این در حوزه رسانه به اطلاع اهالی فرهنگ و هنر رسید و من خواهش می‌کنم تا در این فرآیند با نقد خود کمک کنید تا به سمت تعالی در شیوه انتخاب حرکت کنیم. این سنت حسنه باید مایه رشد فرهنگ و هنر ایران اسلامی و هنر انقلاب باشد و فکر می‌کنم با نگاه شما عزیزان چه به صورت غیر عمومی و چه به صورت عمومی در رسانه‌ها این آیین را ارتقا دهیم.

وی افزود: گمان ما بر این است که حضور اهالی فرهنگ و هنر است که می‌تواند امتداد مبارک این اتفاق را رقم بزند. البته علاوه بر فرآیند تغییری که ایجاد شده است امسال توفیق این را داشتیم که دامنه بین المللی هنر انقلاب را هم تعریف کنیم. چرا که معتقدیم انقلاب اسلامی و هنر انقلاب یک پدیده فطری است و فکر می‌کنیم هرکسی که اهل این معنا باشد می‌تواند فطرت پاک خود را پیش روی معارف اسلامی قرار بدهد و می‌تواند منعکس کننده مفاهیم متجلی هنر انقلاب باشد. امسال فرصت بسیار خوبی برای ما بود که بتوانیم جایزه هنر انقلاب را به صورت بین‌المللی تعریف کنیم و امیدوارم در سال‌های بعد ارتقا پیدا کند.

قدردانی از محمدرضا سرشار

قدردانی از محمدرضا سرشار نویسنده پیشکسوت ادبیات کشورمان در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی بخش دیگری از مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب را تشکیل می‌داد.

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی هم در این بخش از برنامه ضمن تبریک پیروزی اخیر جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی گفت: در این حال و هوا و ایامی که به نام هنر انقلاب اسلامی نام گذاری شده یاد و خاطره شهید مرتضی آوینی را گرامی می‌داریم. امیدوارم به واسطه یاری خداوند نصرت اسلام و مسلمین با پیروزی کامل جبهه مقاومت و برافراشتن پرچم توحید در قدس عزیز سال آینده نماز وحدت را به امامت رهبر عزیزمان در مسجد الاقصی اقامه کنیم. این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی در برگزاری هفته هنر انقلاب اظهار کرد: فلسفه شکل گیری حوزه هنری که شاید مهم‌ترین معمار آن رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باشد ملهم از اندیشه انقلاب اسلامی بوده است و این نکته را بارها از سوی ایشان شنیدیم. امروز خوشحالیم که این سازمان با دستان توانمند مقام معظم رهبری به شجره طیبه ای مبدل شده که شاخه‌هایش همه مشتقات هنر انقلاب را زیر سایه خود قرار داده است و در آن هنرمندانی در شاخه‌های مختلف به اعتلا رسیدند.

هنرمندان متعهد به نهضت امام (ره) قله‌ها را فتح می‌کنند

وی افزود: امروز جمع پرتوانی از هنرمندان اصیل و تاثیرگذار رشد کردند و فضای فرهنگی هنری در اختیار جریانی متعلق به هنر متعهد انقلاب اسلامی است. امروز با اهتمامی که وجود داشت با حضور چهره‌های شایسته این مسیر سخت همواره شده است. هنر متعهدی که سال‌ها پیش توسط امام راحل ترسیم شد و امیدوارم به دست شما هنرمندان متعهد به نهضت امام (ره) قله‌ها فتح شود.

پس از صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیپی از ادوار مختلف برگزاری هفته هنر انقلاب اسلامی و معرفی چهره‌های برگزیده این رویداد پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

مسعود نجابتی چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۲ شد

بعد از پخش این کلیپ در حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، محسن مومنی شریف نماینده هیات انتخاب دوره دهم و عبدالحمید قدیریان هنرمند پیشکسوت هنر انقلاب نامزدهای برگزیده چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ معرفی و هدایایی را دریافت کردند.

بعد از برگزاری این بخش بود که مسعود نجابتی هنرمند پیشکسوت هنرهای تجسمی به عنوان هنرمند برگزیده دوره دهم و چهره هنر انقلاب معرفی شد.

مسعود نجابتی بعد از دریافت جایزه خود بیان کرد: خاطرم هست که در دوره دبستان همیشه در مدرسه ما را تشویق می‌کردند که برای ما بسیار دربرگیرنده خاطرات جذابی بود و حتماً هم نسلان من این خاطرات مشترک را دارند. اما بزرگ‌تر شدیم فهمیدیم این جوایز را اهل منزل به مدیران مدرسه می‌دادند تا ما تشویق شویم.

جایزه‌ای که تقدیم به مردم مظلوم غزه شد

این هنرمند گفت: به هر حال من کارهای نکرده و کاستی‌های زیادی دارم که باید آنها را جبران کنم اما لازم می دانم مراتب تشکر خودم را از اینکه من را قابل دانستند، اعلام کنم. این هدیه را به نمایندگی شما به مردم مظلوم غزه تقدیم می‌کنم که چشم جهانیان را با مقاومت خود روشن کردند.

عبدالحمید قدیریان نیز در پایان مراسم گفت: ما نسل جوانی را در هنر انقلاب می‌بینیم که ثمره تلاش مسعود نجابتی هستند که خیلی باحیا و تلاش مثال زدنی کارهای بسیار ارزشمندی را انجام دادند و امیدوارم خداوند به او و هنر انقلاب برکت بدهد که بتوانیم بهره‌های بیشتری از او ببریم.

حوزه هنری از سال ۱۳۹۴ معرفی «چهره سال هنر انقلاب» را با مشارکت هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در دستور کار خود قرار داده است. ضمن اینکه «تندیس انتظار» اثر استاد علی‌اصغر یوزباشی به‌عنوان نماد «چهره سال هنر انقلاب» شناخته و هرسال به هنرمند منتخب تقدیم شده است.

تاکنون چهره‌هایی همچون حمید حسام، ابراهیم حاتمی‌کیا، محمدمهدی سیار، عبدالحمید قدیریان و مجید مجیدی موفق به کسب این عنوان شده‌اند.

فرآیند انتخاب «چهره سال ۱۴۰۲ هنر انقلاب اسلامی» با یک نظرخواهی سراسری از مدیران فرهنگی، هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای آغاز و پس از برگزاری این نظرسنجی که با جامعه آماری بیش از هزار نفر صورت گرفت، نام ۸۶ هنرمند به‌عنوان نامزدهای اولیه عنوان «چهره سال هنر انقلاب» مشخص و به «کمیته انتخاب نامزدهای نهایی چهره سال هنر انقلاب» ارائه شد.

این کمیته از میان گزینه‌های پیشنهادشده توسط اهالی فرهنگ و هنر، امیر بشیری نویسنده و کارگردان کنسرت‌نمایش «کلنل»، کمال تبریزی و علیرضا طالب‌زاده برای نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی «سرزمین مادری»، راضیه تجار برای انتشار رمان «یاس کبود» و تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «اسم تو مصطفاست»، افشین علاء برای نقش‌آفرینی مؤثر و بهنگام در سپهر شعر انقلاب اسلامی، مسعود نجابتی برای فعالیت‌های مؤثر در حوزه گرافیک از جمله ترسیم دیوارنگاره «و فتح قریب» در مرز سرزمین‌های اشغالی را به عنوان «نامزدهای نهایی چهره سال ۱۴۰۲» هنر انقلاب معرفی کرد.