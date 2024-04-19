هنرمندانی که برای وعده صادق نقش زدند/چهره سال هنر انقلاب تجسمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در گزارش پیش‌رو درصدد هستیم تا گوشه‌ای از این مهجور بودن را جبران کنیم. هرچند جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم را فراهم می‌کند. بر این اساس، در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی هفته و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

هنرمندانی که برای «وعده صادق» نقش زدند

شامگاه ۲۵ فروردین، عملیات گسترده پهپادی سپاه پاسداران در اسرائیل با عنوان عملیات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی یا «وعده صادق» آغاز شد. هنرمندان طراح، کاریکاتوریست و گرافیست ایرانی و خارجی دقایق و ساعاتی پس از عملیات موفق‌آمیز ایران در حمله به رژیم جعلی اسراییل نقش‌هایی برای «وعده صادق» منتشر کردند.

از جمله این هنرمندان می‌توان به حسن روح‌الامین هنرمند نقاش اشاره کرد که چند دقیقه ابتدایی حمله ایران به رژیم صهیونیستی، نقاشی «فاتح خیبر» را منتشر کرد و نوشت: «علی علی … بسم الله القاصم الجبارین».

سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست که کارتون‌هایش درباره غزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار است و در مدتی که رژیم جعلی به غزه حمله کرده بود، آثار بسیاری با موضوعاتی همچون بایکوت محصولات رژیم جعلی، انتقام و … خلق کرد، شب گذشته ویدیویی متشکل از چندین اثر مهمش درباره رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

وی همچنین، یک کارتون که قبلاً از «گنبد آهنین» صهیونیست‌ها نقش زده بود، منتشر کرد که بعد از حمله ۲۵ فروردین، از آن تعبیر به «آبکش آهنین» کرد.

کارلوس لتوف هنرمند کارتونیست برزیلی که او نیز آثار بسیاری درباره مقاوت دارد، نیز در ساعات ابتدایی حمله ایران، کارتونی را خلق و منتشر کرد. وی در توضیح این کارتون نوشته است: «اسراییل سال‌هاست به دنبال حمله به ایران است. تلاش‌های بی‌شماری برای نشان‌دادن ایران به‌عنوان «تهدیدی برای صلح جهانی» و حتی ادعای اینکه ایران خواهان هولوکاست جدید است، داشته است. نتانیاهو، یک سگ هار بدون افسار است که به معنای واقعی کلمه دنیا را به یک درگیری بی‌سابقه می‌کشاند که مورد پسند و تأیید کاخ سفید است.»

هنرمندان دیگری همچون صابر شیخ رضایی، علی حیاتی، مسعود نجابتی و دیگر طراح‌ها و گرافیست‌های فعال در حوزه مقاومت نیز با انتشار متن و آثار طراحی شده، واکنش‌هایی نسبت به عملیات شب گذشته داشته‌اند.

همچنین، همزمان با حمله تنبیهی و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی، جدیدترین دیوارنگاره میدان فلسطین تهران با شعار «سیلی بعدی محکم‌تر است» رونمایی شد و بامداد دوشنبه ۲۷ فروردین ماه، باتوجه به سیلی محکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم غاصب صهیونیستی از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) نیز رونمایی شد.

دهمین چهره سال هنر انقلاب هم چهره‌ای تجسمی شد

روز ۲۰ فروردین ماه به مدت یک هفته، به نام هفته هنر انقلاب نام‌گذاری شده است و به همین دلیل در این هفته مراسم اعلام نامزد و معرفی چهره هنر انقلاب برگزار می‌شود. در هفته‌ای که گذشت، نامزدهای نهایی عنوان دهمین دوره «چهره سال ۱۴۰۲ هنر انقلاب» معرفی شدند که در بین آنها، مسعود نجابتی هنرمند طراح گرافیک و موسس کانون هنر شیعی به عنوان نامزد به چشم می‌خورد. چهارشنبه شب ۲۹ فروردین ماه نیز مسعود نجابتی به عنوان «چهره سال ۱۴۰۲ هنر انقلاب» انتخاب و معرفی شد.

مسعود نجابتی برای فعالیت‌های مؤثر در حوزه گرافیک از جمله ترسیم دیوارنگاره «و فتح قریب» در مرز سرزمین‌های اشغالی برای این عنوان انتخاب شد.

همچنین در این مراسم، آریستید استبان ارناندس گررو (آرس) کارتونیست مطرح کوبایی را به عنوان چهره بین‌المللی هنر مقاومت معرفی و تقدیر شد.

محمدمهدی دادمان رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی درباره انتخاب چهره سال هنر انقلاب توضیح داد: گمان ما بر این است که چهره هنر انقلاب اسلامی باید در یک فرآیند نخبگانی با مشارکت نخبگان فرهنگ و هنر انقلاب انتخاب شود و تلاش ما این بوده که این فرآیند به درست ترین شکل ممکن انجام شود. در نحوه انتخاب چهره هنر انقلاب تغییراتی انجام شده بود که پیش از این در حوزه رسانه به اطلاع اهالی فرهنگ و هنر رسید و من خواهش می‌کنم تا در این فرآیند با نقد خود کمک کنید تا به سمت تعالی در شیوه انتخاب حرکت کنیم. این سنت حسنه باید مایه رشد فرهنگ و هنر ایران اسلامی و هنر انقلاب باشد و فکر می‌کنم با نگاه شما عزیزان چه به صورت غیر عمومی و چه به صورت عمومی در رسانه‌ها این آیین را ارتقا دهیم.

موزه هنرهای معاصر تهران میزبان کودکان غزه شد

روز اول اسفند ۱۴۰۲، قرار بود رویداد چیدمان مجسمه «۱۰ هزار جهان» که متشکل از ۱۰۰۰۰ مجسمه کودک و ۱۰۰۰۰ نقاشی کوچک است، توسط حسین و ابوذر ونکی، در محوطه باغ فردوس برگزار شود که این رویداد، علیرغم موافقت قبلی به دستور شهرداری لغو شد. این در حالی است که بعد از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و فلسطین، چندین برنامه نمایشی و چیدمان نمادین کودکان غزه در نقاطی از تهران مثل میدان فلسطین و همچنین دیگر استان‌ها برگزار شده بود و قرار بود این چیدمان با نگاهی وِیژه به کودک‌کشی در منطقه شمال شهر تهران در باغ فردوس برگزار شود اما شهرداری مجوز برگزاری آن را لغو کرد!

اما، یک و ماه نیم بعد و در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ بود که مراسم افتتاح چیدمان «ده هزار جهان» با حضور سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران و جمعی از هنردوستان در باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

چیدمان «ده هزار جهان» با محور نفی سکوت مدعیان حقوق بشر در مقابل جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در غزه توسط حسین ونکی و ابوذر ونکی طراحی شده است و تا ۳۰ فروردین برپا خواهد بود.

اعلام آماری از بازدیدکنندگان گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران

نمایشگاه جدید موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «بر فراز دشت» که به کیوریتوری مسیحا ربیعی و متشکل از آثار منتخب هنرمندان ایرانی و خارجی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران است، از شنبه ۱۹ اسفند ماه تاکنون در محل موزه برقرار است که بر اساس آماری که در هفته گذشته منتشر شد، بیش از ۲۲ هزار نفر تا ۲۵ فروردین جاری از نمایشگاه «بر فراز دشت» دیدن کرده‌اند. همچنین تعدادی از هنرمندان و مقامات فرهنگی و هنری و سیاسی نیز با حضور در موزه هنرهای معاصر تهران به تماشای آثار حاضر در این نمایشگاه نشسته‌اند.

نمایشگاه «بر فراز دشت» متشکل از ۷۰ اثر برجسته از نقاشان بزرگ خارجی و ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از جمله آثاری از کلود مونه، کامی پیسارو، ژان دافی، دیوید هاکنی، لودویک پیت، سهراب سپهری، ابوالقاسم سعیدی، پرویز کلانتری، جلال شباهنگی، حسین محجوبی، فریده لاشایی، میرعبدالرضا دریابیگی، محمود جوادی‌پور، ناصر عصار، علی آذرگین، محمد رادوند، داوود امدادیان، علی گلستانه، منوچهر نیازی، علی محمد حیدریان، رضا شهابی، محسن سهیلی، علی اکبر یاسمی و … است که تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای بازدید علاقه‌مندان برقرار خواهد بود.

از ٧٢ اثری که در نمایشگاه روی دیوار موزه هنرهای معاصر تهران رفته، ۶۴ اثر ایرانی از ١٨ هنرمند ایرانی و ۸ اثر خارجی از ۷ هنرمند خارجی است.

بازگشت از زندگی پس از جنگ

عصر یکشنبه ۲۶ فروردین ماه، نمایشگاه عکس «بازگشت؛ عکس‌هایی از زندگی پس از جنگ در سوریه» با نمایش ۴۹ عکس از زندگی پس از جنگ در سوریه از ۵ هنرمند عکاس شامل امیر رستمی، حامد سوداچی، سعید فرجی، صابر قاضی و میثم ملکی در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.

در این نمایشگاه، از امیر رستمی ۱۱ عکس، از میثم ملکی ۸ فریم عکس، از صابر قاضی ۴ قطعه عکس، از حامد سوداچی ۳۰ فریم عکس و از سعید فرجی ۶ عکس روی دیوار رفته است.

نمایشگاه «بازگشت» تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۵ الی ۱۹ پذیرای علاقه‌مندان است.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه هنرهای قرآنی «روایت باران» در فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه انفرادی آثار محمود زنده‌رودی با عنوان «زنده» در گالری شیرین، نمایشگاه گروهی «برگی از پاییز صفر یک» در گالری ثالث، نمایشگاه اوریا محمودی با عنوان «سفرنامه تکه تکه» در گالری هما، نمایشگاه انفرادی نقاشی «پویه‌های بهار» الهام فخاری در نگارخانه بهارک، نمایشگاه انفرادی لی لی عامری با عنوان «سازه‌های نامریی» در گالری والی، نمایشگاه انفرادی مهرداد ختایی با عنوان «آخور» در گالری ماه، نمایشگاه «فنا» با آثاری در ریتا رحیمی در گالری شمیس و نمایشگاه گروهی «ماندن در تصویر» در گالری شیدایی، از جمله نمایشگاه‌هایی است که عصر روز جمعه ۳۱ فروردین ماه افتتاح می‌شوند.