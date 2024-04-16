شهید آوینی با زبان هنر به نسل‌ آتی جامعه معرفی شود

به گزارش خبرنگارمهر، حسین محمودی عصر سه‌شنبه در ویژه برنامه «مهر و هنر» که به مناسبت گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی به مناسبت یاد و خاطره شهید آوینی که در عرصه هنر انقلاب بویژه برای نسل کودک و نوجوان زحمات زیادی کشیدند، نامگذاری شده است.

وی افزود: شهید آوینی با هنرمندی مناسب، زمینه جریان سازی انتقال مسیر هنر انقلاب به نسل آتی جامعه فراهم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، تصریح کرد: شهید آوینی حرکت هنر را به سمت مردمی بودن سوق داد و همین امر موجب شد اکنون هنر تعالی و ارتقا یابد.

وی افزود: رویکرد شجاعانه و ثبات قدم شهید آوینی در انقلاب و دفاع مقدس باعث ماندگاری این مهم شد به طوری که مقام معظم رهبری از شهید آوینی به عنوان سید شهیدان اهل قلم نام برد و بسیاری از آثار این شهید بزرگوار در زمینه دفاع مقدس و انقلاب موجب ماندگاری شخصیت شهید آوینی و آثار وی شد.

محمودی فر با بیان اینکه شهید آوینی به عنوان الگو در عرصه هنر انقلاب و دفاع مقدس معروف است، یادآور شد: این شهید والامقام، اخلاق و ولایت پذیری را سرلوحه کارهای خود قرار داد و همین امر باعث شد، آثار تولیدی وی، دفاع مقدس را به زیبایی به تصویر بکشد و مردمی که دفاع مقدس را درک نکرده‌اند از این طریق، جانفشانی‌های رزمندگان اسلام را درک کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ضمن قدردانی از مشارکت حوزه هنری استان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک در برگزاری این برنامه، گفت: وظیفه نسل جوان است تا با زبان هنر و ابزار فرهنگ، شهید آوینی را به نسل‌های آینده معرفی کنند.