برگزاری «هفته هنر انقلاب» مایه دلگرمی هنرمندان است/یک پیشنهاد مهم

احمد رمضی سرپرست مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری «هفته هنر انقلاب اسلامی» که طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفت، توضیح داد: «هفته هنر انقلاب» رویدادی است که به واسطه تلاش همکارانم در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شده و دربرگیرنده ابعاد مختلفی است که فارغ از آنچه در یک هفته انجام میشود، میتوان کارهای زیادی انجام داد. فعالیتهایی که خوشبختانه به واسطه طراحیهایی که در این زمینه صورت گرفته هر سال روند رو به پیشرفتی را طی کرده و پتانسیل بالای این مسیر را نشان میدهد.
وی افزود: به اعتقاد من یکی از مهمترین امتیازاتی که در برگزاری «هفته هنر انقلاب» وجود دارد، مشخص شدن ابعاد مختلف و ارزشمند هنری است که به واسطه خلاقیت و توانایی هنرمندان پیشگام و جوان این عرصه توانسته دربرگیرنده آثار ارزشمندی باشد و نشان دهنده ظرفیت بالای هنر انقلاب اسلامی و جایگاه مهم آن در عرصه فرهنگ و هنر است. همین کلید واژه عنوان دلگرم کنندهای برای هنرمندان انقلاب است که میتواند موجب هم نشینی فرهنگی هنرمندان پیشکسوت این عرصه با جوان ترها شود. هنرمندانی که هرسال از آنها تجلیل میشود و این رویداد میتواند امیدواریهای زیادی را به آنها منتقل کند.
سرپرست جدید مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد: امروز شاهد حمله همه جانبه امپراتوری رسانهای در جریان فعالیتهای فرهنگی و هنری کشور هستیم که با برنامه ریزی تضعیف هنر انقلاب را نشانه رفته اند اما وقتی رویدادی به نام «هفته هنر انقلاب» در حوزه هنری و تعدادی دیگر از مجموعههای برگزار میشود، نشان دهنده قدرت و برنامه ریزی استراتژیکی است که مایه دلگرمی هنرمندان میشود. نقطه عطفی که نباید جایگاه آن را در پیشرفت هنر انقلاب فراموش کرد.
رمضی گفت: هرچه قدر کارکرد این رویداد بیشتر و مبتنی بر کارشناسی باشد قطعاً موجب انگیزههای بیشتری میان هنرمندان انقلاب میشود. البته که بی تردید چنین نگاهی نباید در برگزاری «هفته هنر انقلاب» خلاصه شود. چرا که ما میتوانیم با برگزاری رویدادهای پژوهشی و محافل صمیمی که به صورت ماهانه یا فصلی برگزار میشود، کلیدواژه «هنر انقلاب» را فقط معطوف به «هفته هنر انقلاب» نکنیم و تلاش کنیم تا به واسطه این دیدنها و نشستها و بودنها خودمان را دائم به روز رسانی کنیم. شرایطی که خوشبختانه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برنامه ریزی شده و همچنان نیز در حال گسترش است.
وی در پایان تاکید: طرح مباحث تئوریک در حوزه هنر انقلاب فارغ از کارهای اجرایی که در این زمینه انجام شده و میشود، امری ضروری و مهم است که میتوان آنها را در خارج از «هفته هنر انقلاب» نیز انجام داد. این فعالیتها در شرایطی که هنر انقلاب در تیررس بدخواهان و حملات رسانهای متعددی قرار دارد دربرگیرنده اتفاقات خوبی است که غیر از تبیین هرچه بهتر و دقیقتر واژه هنر انقلاب، موجب ایجاد گفتوگو میان هنرمندان جوان و پیشکسوت این عرصه میشود. موضوعی که میتواند در به روز رسانی و تعریف اینکه «هنر انقلاب چیست؟» ما را به سرفصلها و مباحث تحلیلی هدایت کند که قطعاً اتفاق خوبی است.
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