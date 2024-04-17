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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۲

به مناسبت فرارسیدن عید فطر صورت گرفت؛

پیام تبریک سران عربستان، هند و قزاقستان به رییس‌جمهور

پیام تبریک سران عربستان، هند و قزاقستان به رییس‌جمهور

سران کشورهای عربستان، هند و قزاقستان در پیام‌های جداگانه‌ای عید سعید فطر را به رییس‌جمهور کشورمان تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی، نخست وزیر هند و رییس جمهور قزاقستان در پیام‌هایی جداگانه از طرف خود و مردم کشورهایشان عید سعید فطر را به حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور، دولت و ملت ایران تبریک گفتند و از خداوند متعال برای همه مسلمانان آرزوی بهره‌مندی از برکات این عید بزرگ را مسالت کردند.

کد مطلب 6081254
رامین عبداله شاهی

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