به گزارش خبرگزاری مهر، پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی، نخست وزیر هند و رییس جمهور قزاقستان در پیام‌هایی جداگانه از طرف خود و مردم کشورهایشان عید سعید فطر را به حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور، دولت و ملت ایران تبریک گفتند و از خداوند متعال برای همه مسلمانان آرزوی بهره‌مندی از برکات این عید بزرگ را مسالت کردند.