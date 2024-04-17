مزارع شبعا، جولان و بلندی کفرشوبا هدف حمله قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حمله‌های جدید حزب الله لبنان به مواضع نظامیان صهیونیست خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که مقاومت اسلامی لبنان مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در مزارع اشغالی شبعا زیر آتش سنگین قرار داده است.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله حزب الله لبنان به هدف اسرائیلی در جولان اشغالی خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز از شلیک دو موشک از جنوب لبنان به سمت مرکز نظامی الرمثا در بلندی‌های کفرشوبا خبر داد.

این در حالی است پس از حمله سنگین موشکی و پهپادی حزب الله به عرب العرامشه در شمال فلسطین اشغالی، آویگدور لیبرمن رئیس یکی از احزاب رژیم صهیونیستی اعلام کرد: کابینه اسرائیل ساکنان شمال را مانند اردک در تیررس حزب الله رها کرده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: پهپادی که در عرب العرامشه منفجر شد از نوع ابابیل و ساخت ایران است که توان حمل ۴۵ کیلوگرم مواد منفجره را دارد.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند: معادله دیگری در برابر حزب الله از بین رفت و ما شاهد جرأت یافتن حزب الله در تشدید درگیری هستیم.