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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۰۱

از آغاز طوفان الاقصی تاکنون رخ داد؛

اختلال روانی و عقلی بیش از ۷۰۰۰ نظامی صهیونیست

اختلال روانی و عقلی بیش از ۷۰۰۰ نظامی صهیونیست

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون بیش از ۷۰۰۰ نظامی صهیونیست دچار اختلال روانی و عقلی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که شمار نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون دچار اختلالات روانی و عقلی شده‌اند به بیش از ۷۰۰۰ نظامی صهیونیست افزایش یافته است.

بر این اساس شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بخش توانبخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون نزدیک به ۷۰۰۰ نظامی صهیونیست مبتلا به اختلالات روانی و عقلی را پذیرش کرده است.

این گزارش پس از آن منتشر شد که بخش توانبخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اطلاعاتی را در خصوص شمار نظامیان صهیونیست مبتلا به بیماری‌های روانی و اختلالات وارده پس از شوک در سرزمین‌های اشغالی ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعات بخش توانبخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۷۲۰۹ نظامی آسیب‌دیده صهیونیست را پذیرش کرده است.

همچنین طبق این اطلاعات حدود ۳۰ درصد از نظامیان آسیب‌دیده‌ای که به بخش توانبخشی رژیم صهیونیستی مراجعه کرده‌اند از جمله ۲۱۱۱ نظامی زخمی، واکنش‌های عقلی مختلفی را از خود نشان داده‌اند.

بخش توانبخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مساله اصلی برای ۶۰ درصد از افرادی که به واکنش‌های عقلی مبتلا شده‌اند و همچنین ۱۲۶۷ نفر از آسیب‌دیدگان دیگر، سازگاری عقلی است.

همچنین بر اساس این گزارش حدود ۹۵ درصد از سربازان مرد صهیونیست کمتر از ۳۰ سال سن دارند و در نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می‌کنند.

کد مطلب 6081291

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    نظرات

    • سيد على IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
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      پاسخ
      عنوان رو اصلاح کنید،احتمال سلامت عقلى و روانى افرادی معدود و به مدت بسیار محدود در ارتش کودک کش بنی صهیون

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