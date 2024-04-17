حزب الله لبنان مقر اشغالگران را در عرب العرامشه درهم کوبید+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از افزایش شمار نظامیان صهیونیست خبر دادند که در حمله موشکی به عرب العرامشه در الجلیل غربی زخمی شده اند.

این در حالی است که تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بر اثر حمله پهپادی و موشکی حزب الله به عرب العرامشه در الجلیل ۱۸ نفر زخمی شده اند که حال سه نفر از آنها وخیم است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی این حادثه را سخت و دردناک توصیف کردند.

همزمان منابع صهیونیست از شنیده شدن صدای آژیر خطر به دنبال حمله جدید به این منطقه خبر دادند.

این درحالی است که مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که مقر فرماندهی نظامی رژیم صهیونیستی را در عرب العرامشه با موشک‌های هدایت شونده و پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: در واکنش به ترور شماری از رزمندگان در عین بعال و الشهابیه، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۳:۱۵ بعداز ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ آوریل در حمله ترکیبی با موشک هدایت شونده و پهپاد انتحاری مقر فرماندهی نظامی اشغالگران را در در عرب العرامشه هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از اشغالگران کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

منابع خبری فیلمی از لحظه اصابت پهپاد انتحاری حزب الله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در ساختمانی در عرب العرامشه در شمال فلسطین اشغالی منتشر کردند.

این در حالی است که پس از حمله سنگین موشکی و پهپادی حزب الله به عرب العرامشه در شمال فلسطین اشغالی، آویگدور لیبرمن رئیس یکی از احزاب رژیم صهونیستی اعلام کرد: کابینه اسرائیل ساکنان شمال را مانند اردک در تیررس حزب الله رها کرده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: پهپادی که در عرب العرامشه منفجر شد از نوع ابابیل و ساخت ایران است که توان حمل ۴۵ کیلوگرم مواد منفجره را دارد.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند: معادله دیگری در برابر حزب الله از بین رفت و ما شاهد جرأت یافتن حزب الله در تشدید درگیری هستیم.

رسانه صهیونیستی واللا در واکنش به حمله کوبنده حزب الله به عرب العرامشه گزارش داد: افسران ارشد ارتش از ناتوانی نیروی هوایی اسرائیل در ایجاد لایه حفاظتی کامل در برابر پهپادهای حزب الله انتقاد می کنند.