به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ممکن است در مرکز نظامی هدف قرار گرفته از سوی حزب‌الله لبنان در منطقه اشغالی «عرب العرامشه» افسرانی بلندپایه حضور داشته باشند.

این رسانه‌ها بیان کردند: حزب‌الله این موضوع را می‌دانست و به همین دلیل تلاش کرد که اتاق عملیات موجود در این مرکز و افسران حاضر در آن را هدف قرار دهد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی عملیات عرب العرامشه را حادثه‌ای دشوار در آزمودن نتایج عنوان کردند و اذعان کردند که حزب‌الله دقیقاً می‌دانسته که در حال انجام چه کاری است.

بر اساس اعلام این رسانه‌ها نظامیان صهیونیستی که در مرکز هدف قرار گرفته در عرب العرامشه حضور داشتند از اعضای تیپ نیروهای ذخیره ۶ کریاتی بوده‌اند.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی این سوال را مطرح کردند که حزب‌الله چگونه از حضور نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در ساختمانی در مرکز عرب العرامشه آگاه بوده است.

گفتنی است عصر امروز حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در واکنش به ترور شماری از رزمندگان در عین بعال و الشهابیه، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۳:۱۵ بعداز ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ آوریل در حمله ترکیبی با موشک هدایت شونده و پهپاد انتحاری مقر فرماندهی نظامی اشغالگران را در عرب العرامشه هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از اشغالگران کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

کمی پیشتر نیز ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در حمله پهپادی حزب‌الله لبنان به عرب العرامشه ۱۴ نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند که حال ۶ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.