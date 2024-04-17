عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به رای گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع دیپلماتیک آگاه اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه درباره درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل رأی‌گیری کند.

این قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت به حداقل ۹ رأی موافق و بدون وتو از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه یا چین نیاز دارد. دیپلمات‌های آگاه به موضوع می‌گویند که این قطعنامه احتمالاً از حمایت حداکثر ۱۳ عضو شورای امنیت برخوردار باشد.

هفته گذشته هم «وانیسا فرایزر» نماینده مالت در سازمان ملل که کشور متبوعش ریاست شورای امنیت را طی ماه جاری بر عهده دارد از شکست طرح عضویت دائم فلسطین در این سازمان خبر داد.

این در حالی است که به گفته فرایز دوسوم اعضای کمیته مربوط به بررسی پذیرش عضویت اعضای جدید در سازمان ملل متحد در جلسه خود درباره عضویت دائم فلسطین در این سازمان به این موضوع رأی مثبت داده‌اند.

گفتنی است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان سپتامبر ۲۰۱۱ درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد را ارائه کرد، اما سازمان ملل در نوامبر ۲۰۱۲ تنها موافقت کرد که فلسطین به عنوان ناظر غیرعضو در این سازمان پذیرفته شود.

۱۰ روز پیش نیز تشکیلات خودگردان در نامه‌ای به شورای امنیت درخواست عضویت دائم فلسطین در این سازمان را بار دیگر مطرح کرد؛ موضوعی که بررسی آن از دوشنبه گذشته آغاز شد.