۱۹ گروه سرود روستایی در «کردر» خراسان رضوی رقابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) از رقابت ۱۹ گروه سرود در ۲ رده سنی زیر و بالای ۱۵ سال در ۲ بخش دختران و پسران خبر داد و افزود: جشنواره سرود روستایی رضوی که زیر مجموعه ششمین جشنواره روستایی آسمان هشتم محسوب می‌شود با حضور ۱۹ گروه در کردر رضوی به کار خود پایان می‌دهد. این گروه‌ها در ۲ بخش پسران و دختران و در ۲ رده سنی زیر و بالای ۱۵ سال باهم به رقابت خواهند پرداخت.

معاون ترویج و جریان سازی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) بیان کرد: استان‌های کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، یزد، البرز و بوشهر صاحب نماینده برای شرکت در این رقابت‌ها هستند. ضمن اینکه در بخش پسران، ۳ گروه در رده سنی بالای ۱۵ سال و ۸ گروه در رده سنی زیر ۱۵ سال باهم رقابت خواهند کرد. در بخش دختران هم، ۳ گروه در رده سنی بالای ۱۵ سال و ۵ گروه در رده سنی زیر ۱۵ سال باهم رقابت خواهند کرد.

معراج، سقای حسین(ع)، نوای موعود، خانه احسان حاجی آباد، شهید جواد ناصری، آفتاب، نورالقائم، میثاق یزد، حمزه سیدالشهدا(ع)، طریق القدس، طپش، شادینه بختیاری، خانه احسان حاجی آباد، دبیرستان هاجر، مدرسه حضرت فاطمه(س)، نورالهدی، کنگ کهن، دختران میثاق، زهروان زینبی (س) گروه‌های منتخب سرود روستایی رضوی را تشکیل می دهند.