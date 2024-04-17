  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۰۴

بازداشت جوان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در کرانه باختری+فیلم

بازداشت جوان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در کرانه باختری+فیلم

نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری ادامه دارد.

نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک السموع در جنوب الخلیل در کرانه باختری یک جوان را پس از ضرب و شتم او بازداشت کردند.

همزمان منابع فلسطینی از ملاقات لوی داود اسیر فلسطینی با خانواده اش پس از ۱۶ اسارت خبر دادند.

وی به همراه خالد حمدان پس از ۱۶ سال از سوی رژیم صهیونیستی امروز آزاد شدند.

این در حالی است که صبح امروز مقاومت فلسطین در شهر طوباس در کرانه باختری وارد درگیری مسلحانه شدیدی با نظامیان صهیونیست شد.

مبارزان مقاومت در جریان یورش نظامیان اشغالگر به شهر طوباس یک بمب قوی در مسیر بولدوزری نظامی منفجر کردند.

کد مطلب 6081348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها