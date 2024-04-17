بازداشت جوان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در کرانه باختری+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری ادامه دارد.

نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک السموع در جنوب الخلیل در کرانه باختری یک جوان را پس از ضرب و شتم او بازداشت کردند.

همزمان منابع فلسطینی از ملاقات لوی داود اسیر فلسطینی با خانواده اش پس از ۱۶ اسارت خبر دادند.

وی به همراه خالد حمدان پس از ۱۶ سال از سوی رژیم صهیونیستی امروز آزاد شدند.

این در حالی است که صبح امروز مقاومت فلسطین در شهر طوباس در کرانه باختری وارد درگیری مسلحانه شدیدی با نظامیان صهیونیست شد.

مبارزان مقاومت در جریان یورش نظامیان اشغالگر به شهر طوباس یک بمب قوی در مسیر بولدوزری نظامی منفجر کردند.