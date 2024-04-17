عملیات نیروهای فلسطینی در کرانه باختری و غزه علیه اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، درگیری‌هایی میان فلسطینی‌ها و عناصر متجاوز در منطقه بنی نعیم واقع در شرق شهر الخلیل به وقوع پیوسته است.

این در حالی است که نیروهای گردان‌های قدس مستقر در شهر طوباس اعلام کردند موفق شدند تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست را هدف قرار دهند.

این نیروها تصریح کردند که عناصر متجاوز را در دانشگاه قدس واقع در شهر طوباس هدف قرار دادند. این عملیات نیروهای گردان‌های قدس از طریق یک کمین گسترده در منطقه مذکور علیه نظامیان صهیونیست صورت گرفت.

از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کردند که یک عملیات موفقیت آمیز علیه نظامیان صهیونیست در شمال نوار غزه انجام داده‌اند.

این گردان‌ها تاکید کردند یک نظامی صهیونیست در بیت حانون در شمال نوار غزه هدف تک تیراندازهای فلسطینی قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز از زخمی شدن یکی از عناصر یگان شلداگ خبر داد. وی در جریان درگیری‌های زمینی طی روز گذشته در شمال نوار غزه به شدت زخمی شده است.