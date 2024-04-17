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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۳۹

شهردارجیرفت اعلام کرد؛

آسیب سیلاب به دیوارحایل و کناره بندی رودخانه ملنتی جیرفت

آسیب سیلاب به دیوارحایل و کناره بندی رودخانه ملنتی جیرفت

کرمان_شهردار جیرفت از آسیب سیلاب به دیوار حایل و کناره بندی رودخانه ملنتی در حاشیه پل خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ربانی، با اشاره به آسیب سیلاب به دیوار حائل و کناره بندی رودخانه ملنتی در حاشیه پل خرمشهر جیرفت گفت: ترمیم و بهسازی حاشیه و دیوار کناره بندی در حوزه کاری امور منابع آب است که بایستی برای ترمیم آن به زودی با توجه به شرایط ریزشی اقدام شود.

وی افزود: با توجه به جدا شدن بخشی از دیواره حائل کناره بندی پل خرمشهر و نشست و شکستن دیواره سنگی، دو مسیر تردد کناره رودخانه توسط عوامل شهرداری مسدود شده است که در صورت باز شدن تردد خطر جان شهروندان را تهدید و خودروهای عبوری را با خطر سقوط رو به رو خواهد کرد.

کد مطلب 6081444

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