سرهنگ یوسف شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده‌های متعددی با موضوع سرقت از حساب بانکی افراد از سوی دادسرا به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود که اکثر شکات پیام‌هایی را با عنوان دریافت کالابرگ عیدانه مرحله سوم دریافت کرده‌اند که نقطه اشتراک همه این پرونده‌ها، سرقت اطلاعات حساب و برداشت غیرمجاز وجه بوده است.

وی در ادامه افزود: مجرمین سایبری با ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی و یا ارسال پیامک و قراردادن لینک جعلی ورود یا نصب نرم‌افزار کالابرگ افراد را به درگاه‌های جعلی هدایت کرده و در ازای دریافت مبالغ اندک برای فعال‌سازی نرم‌افزار، اطلاعات حساب را سرقت کرده و اقدام به خالی‌کردن حساب می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی به کاربران توصیه کرد: به‌هیچ‌عنوان نرم‌افزارهایی که در شبکه‌های اجتماعی برایتان ارسال می‌شود یا در گروه‌ها و کانال‌ها قرار داده شده، نصب نکنید و نرم‌افزارها را از منابع معتبر و تأیید شده دانلود کنید.

این مقام انتظامی همچنین با تاکید بر اینکه کاربران عزیز از ورود به لینک‌های ارسال شده توسط افراد ناشناس خودداری کنند، تصریح کرد: شهروندان می‌تواند صورت مواجهه با موارد مشابه مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند