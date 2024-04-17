به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترکیان شامگاه چهارشنبه در آئین رونمایی از پوستر دومین جشنواره تئاتر خیابانی منطقه‌ای شهرستان محلات با اشاره به اهمیت هنر، اظهار کرد: هنر موجب توسعه، استحکام و ماندگاری فرهنگ می‌شود و هر شهری که از ظرفیت هنرمندان، هنردوستان و اهل مطالعه، بیشتری بهره گیری کند، موفق‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: افتخار شهر به داشتن انسان‌های متفکر، کتابخانه‌ها، کتابخوانان، افرادی که برای مشاهده تئاتر و سینما هزینه می‌کنند همچنین افرادی که از ظرفیت اساتید برجسته بهره می‌برند، خواهد بود.

ترکیان افزود: افتخارات اهالی هنر بر اثر سال‌ها تلاش، ممارست و تحمل دشواری‌ها به دست می‌آید که بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به الزامات و ملاحظات تئاتر خیابانی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا این آئین با باشکوه و درخور نام شهرستان برگزار شده تا هنر شهرستان ارتقا پیدا کند.

محمدجواد کاظم‌زاده، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان محلات نیز در این آئین گفت: تئاتر، هنری زنده است که به طور مستقیم با مخاطب ارتباط برقرار کرده و می‌تواند اثرگذار بوده و به حل معضلات اجتماعی بپردازد.