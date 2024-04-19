۹۲ پروژه استانی اردبیل در اولویت تکمیل

داود شایقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از تکمیل ساختمان دولت در نیر، انگوت و کوثر با تخصیص ۲۴ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و اظهار کرد: برای تکمیل زیرساخت های صنعتی ۲۲ میلیارد تومان، سدهای معیشتی ۴۶ میلیارد تومان و تکمیل طرح های فاضلاب شهری ۱۲۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

شایقی ادامه داد: تلاش می کنیم تا ۳۱ شهریورماه امسال جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات را شاهد باشیم تا همچون سال گذشته برگشتی اعتبار استان به خزانه اتفاق نیفتد.

وی بیان کرد: با اصلاح موافقتنامه ها با توجه به شروع فصل کاری اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی انجام می شود و انتظار می رود سرعت اجرایی در این بخش ارتقا یابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در پایان گفت: امسال تکمیل ۹۲ پروژه استانی جزو برنامه ریزی های اصلی است و از بودجه سال جاری نیز ۳۰۰ میلیارد تومان منابع تخصیص یافته تا ما بتوانیم تکمیل این پروژه ها را با سرعت عمل بیشتری شاهد باشیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: برای توسعه بزرگراه های استان از شمال تا جنوب و مرکز استان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود که این رقم در روزهای پایانی سال گذشته به ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

شایقی بیان کرد: برای بهسازی و آسفالت راه های روستایی ۲۳۹ میلیارد تومان، بیمارستان نجف زاده اردبیل ۱۲۱ میلیارد تومان، تالار شهر اردبیل و مجتمع های فرهنگی نیز ۲۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.