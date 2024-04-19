خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: قدم به قدم زیبایی است و دیوار به دیوار هنری برگرفته از معماری قدیمی و تاریخی در دل کوه و صخره، طبیعت چشم نوازش روح مینوازد و صدای رود خروشان و نغمه پرندگانش زندگی می بخشد.
از درختهای سر به فلک کشیده و آبشاری که از درون کوه و صخره بیرون میتراود تا هوای پاک و دلپذیرش همگی گویای همین واژه «بهشت گمشده» است که بر تابلویی به سمت روستا حک شده است.
مردمان روستا میگویند بیش از ۲۰ چشمه در روستا وجود دارد که هشت چشمه آن همیشه جوشان و مابقی به صورت فصلی فعال است.
نه از زیباییهای روستایش میتوان نوشت و نه طبیعتش قابل توصیف است، اینجا روستایی در دل کوههای سربه فلک کشیده کردستان به نام روستای «پالنگان» است که در نامزد ثبت جهانی از بین هشت روستای ایران است.
ساختار پلکانی روستای پالنگان که به قبل از دوره اسلامی برمیگردد یکی از روستاهایی است که نه تنها در ایام تعطیل بلکه در طول فصول بهار و تابستان و گاهاً پاییز مقصد گردشگران و مسافرانی از اقصی نقاط کشور و حتی گردشگران خارجی است، موقعیت جغرافیایی این روستا باعث شده تا دارای آب و هوایی سرد و خشک باشد، پوشش سفید این روستا در فصل زمستان جلوهای دیدنی به آن می بخشد، در بهار طبیعت سرسبزش نمایی دیگر از خلقت هستی را ترسیم میکند، تابستانش به دلیل وجود رودخانه تنگی ور که در وسط این روستا عبور میکند روزهایی خنک را به ساکنان و مسافرانش هدیه میدهد و روزهای پاییزی روستا با رنگهای قرمز، نارنجی، زرد و سبز درختان همراه با بادی سرد خودنمایی میکند و اینها فقط گوشهای از جذابیتهای چهار فصل روستای پالنگان است که روح و روان آدمی را آرام میکند و سرزندگی را به وجود هر فردی میدمد.
خانههای این روستا از جنس سنگ است که با ساختار پلکانی مانندش معماری شبیه به ماسوله دارد که مثل پله پشت هم ساخته شدهاند و پشت بام خانه پایینی حیاط خانه بالایی است.
در کنار جاذبههای طبیعی و معماری روستا فرهنگ، زبان و پوشش مردم این روستا نیز دیدنی است مردم این روستا با زبان هورامی و با پوشش کردی بر جذابیتهای روستا افزودهاند و مهمان نوازی آنها بخاطر حضور گردشگران بی شمار به سمت روستا زبانزد است.
از ماهیگیری گرفته تا باغداری و دامداری شغل مردمان این روستا را شکل داده است و به واسطه خصوصیت رودخانه تنگیور و چشمههای روستا موجب شده تا بزرگترین مجتمع پرورش ماهی در این روستا ساخته شود و اهالی روستا از این ماهی تازه برای گردشگران طبخ میکنند.
وجود کتیبه تاریخی روستای پالنگان نیز از دیگر جاذبههای گردشگری روستای پالنگان است که در طبیعت زیبای این روستا قرار دارد و مورد توجه گردشگران روستا است.
روستای پالنگان در ۵۰ کیلومتری شمالغربی شهر کامیاران قرار گرفته و مسیر روستا کاملاً آسفالت بوده سهولت تردد را برای مردم روستا و گردشگران فراهم کرده است و امروز این زیباییها و طبیعت بکر پالنگان موجب شده تا این روستا در مسیر ثبت جهانی قرار گیرد و محل برگزاری رویدادهای بزرگ و جشنوارههای فرهنگی پرمخاطب باشد.
