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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۶

برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛

ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان معرفی شد

ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان معرفی شد

پس از بازگشت تیم ملی تکواندو بانوان در رقابت های بین المللی صربستان و ارزیابی عمکلرد ملی پوشان در این رویداد تدارکاتی، ترکیب این تیم برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی شهر «دانانگ» در کشور ویتنام به مدت ۳ روز، مورخ ۲۷ الی ۲۹ اردیبهشت ماه در بخش کیوروگی برگزار خواهد شد.

بر همین اساس و با توجه به عملکرد بانوان ملی پوش در تورنمنت آزاد صربستان، سازمان تیم‌های ترکیب این تیم را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کرد.

طبق اعلام سازمان تیم‌های ملی سعید نصیری در وزن ۴۶- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده در وزن ۴۹- کیلوگرم، ناهید کیانی در وزن ۵۳- کیلوگرم، الهام حقیقی در وزن ۶۲- کیلوگرم، یلدا ولی نژاد در وزن ۶۷- کیلوگرم و ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم در این دوره از مسابقات به دیدار رقبای خود می‌روند.

هدایت تیم ملی برعهده مینو مداح به عنوان سرمربی است؛ مهروز ساعی و فاطمه نعمتی به عنوان مربی وی را یاری می‌کنند.

کد مطلب 6083280

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