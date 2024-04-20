۱۶ هزار تماس مزاحمی سال گذشته در اورژانس مازندران ثبت شده است

یحیی صالح طبری در گفت وگو با خبرنگار مهر از انجام بیش از ۱۱۵ هزار مأموریت فوریتهای پزشکی طی سال قبل در استان خبر داد و گفت: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد حدود ۸ درصدی داشت.
وی همچنین افزود: از مجموع مأموریتهای یاد شده ۱۲۹ هزار و۴۶۷ مأموریت غیر تصادفی و ۲۹ هزار و ۶۳۱ مأموریت تصادفی بود و ۱۱۳ هزار و ۶۸۵ مأموریت توسط پایگاههای اورژانس شهری و ۴۵ هزار و ۴۱۳ مأموریت توسط پایگاههای اورژانس جادهای انجام شد.
رئیس اورژانس مازندران در ادامه گفت: ۷۹۶ هزار و ۱۶۴ مجموع تماسهای ورودی و خروجی تلفنی در اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ثبت شد و ۱۶ هزار و ۶۱ مورد در سامانههای مراکز پیام و ارتباطات اورژانس به عنوان تماسهای مزاحمی ثبت شد.
وی در پایان از مأموریتهای قلبی به عنوان بالاترین مأموریتهای غیر تصادفی اورژانس یاد کرد و گفت: پس از آن مأموریتهای تنفسی قرار دارد.
استان مازندران دارای ۳۸ پایگاه اورژانس شهری و ۶۲ پایگاه اورژانس جادهای و یک پایگاه اورژانس هوایی است.
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