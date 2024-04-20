به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی در این خصوص گفت: اعتبار خرید بستههای غذایی و بهداشتی به میزان حدود ۶۰۰ هزار تومان برای مادران دارای فرزند شیرخوار در سه دهک اول درآمدی تأمین شده است و افراد شامل این طرح میتوانند اقدام به خرید کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: این طرح با نام «یسنا» برای مادران دارای فرزند زیر ۲ سال در سه دهک اول درآمدی تا سقف اعتبار ۶۰۰ هزار تومان با همکاری ستاد ملی جمعیت همزمان با استانهای کشور در استان بوشهر اجرایی میشود.
وی افزود: مادران مشمول میتوانند از بستههای حمایتی پیشبینیشده - سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی جات، میوهجات و سبزیها و بسته بهداشتی شامل پوشک، شامپو، صابون و شویندههای بهداشتی برای کودک و مادر تا مبلغ حدود ۶۰۰ هزار تومان بهصورت رایگان در بستر کالابرگ الکترونیکی خرید کنند.
کشاورزی تاکید کرد: برای مادران مشمول طرح، پیامک ارسال خواهد شد، اعتبار مذکور در حساب سرپرست خانوار دارای مادر مشمول تأمین شده و قابلبهرهبرداری و خرید است و امکان خرید اقلام مورد تأیید از طریق تمام فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ در دسترس قرار دارد.
وی اظهار داشت: برای اینکه خانوار از مبلغ اعتبار مطلع شوند میتوانند به برنامه کاربردی «شما» با کد ملی سرپرست خانوار وارد شده و به نزدیکترین فروشگاه طرف قرارداد برای خرید مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت هستند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را ماهانه به آنها اختصاص دهد.
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