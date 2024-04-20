۱۴۱ اهدای کلیه از افراد زنده در سال ۱۴۰۲ در اصفهان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم خلیفه‌سلطانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پارسال ۱۰۲ عضو شامل کلیه، کبد، قلب و پانکراس ۴۱ فرد دچار مرگ مغزی با رضایت خانواده آنها به بیماران نیازمند عضو اهدا شد و شاخص اهدای عضو در این مدت به افزایش ۳۲ درصدی رسید.

وی افزود: اعضای برداشت شده از افراد مرگ مغزی در سال گذشته شامل ۵۹ کلیه، ۳۶ کبد، پنج قلب و ۲ لوزالمعده (پانکراس) بوده است.

وی با بیان اینکه چهار قلب اهدا شده در اصفهان و یکی در تهران به بیماران پیوند زده شد، گفت: همه کبدهای مناسب اهدا نیز به شیراز ارسال شد.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با بیان اینکه ۳۱ مورد از پرونده‌های مرگ مغزی به‌دلیل عدم رضایت خانواده‌ها به اهدای عضو منجر نشد، ادامه داد: اگر این موارد به اهدای عضو منجر شده بود، حداقل جان ۶۰ بیمار نجات می‌یافت.

وی همچنین با بیان اینکه ۱۴۱ مورد اهدای کلیه از افراد زنده در سال ۱۴۰۲ در استان ثبت شده است، گفت: حدود ۵۰۰ نفر در فهرست انتظار برای پیوند عضو در اصفهان هستند.

خلیفه‌سلطانی مهمترین موضوع در اهدای عضو از افراد دچار مرگ مغزی را اخذ رضایت از خانواده‌ها دانست و گفت: هنوز برخی از خانواده‌ها، اطلاعات و آگاهی چندانی درباره تفاوت مرگ مغزی و «کُما» ندارند که لازم است آموزش‌های بیشتری در این زمینه در جامعه ارائه شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، با رضایت خانواده‌ها ۷۲ عضو ۳۱ فرد مرگ مغزی در اصفهان برداشت و به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.



به گزارش مهر، سالانه حدود سه هزار مرگ مغزی قابل اهدا در کشور رُخ می‌دهد، که از این تعداد تنها هزار مرگ مغزی به مرحله اهدا رسیده و اعضای قابل اهدای ۲ هزار بیمار مرگ مغزی به خاک سپرده می‌شود.