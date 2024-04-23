مجهز شدن ۲۴ آزادراه به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اتصال تمامی آزادراه‌های کشور به پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی، به دلیل عدم تحقق این امر معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد.

با ورود سازمان بازرسی، در مجموع از ۲۹ آزادراه در دست بهره‌برداری، ۲۴ آزادراه به طور کامل به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض تجهیز شده و ۵ آزادراه دیگر شامل آزادراه‌های اراک-خرم آباد، کنار گذر جنوبی تهران (غدیر)، قم-گرمسار، خرم آباد-پل زال و تهران-شمال باقیمانده که پیگیری این امر نیز در دستور کار است.

بنا بر این گزارش، با تجهیز آزادراه‌های فوق به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض و عدم توقف وسایل نقلیه پشت دروازه‌های مربوطه، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت مسافران، طبق برآورد انجام شده و بر اساس گزارش وزارت راه، سالانه حدود ۳۶ میلیون لیتر بنزین (معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال) و ۱۷ میلیون لیتر گازوئیل (معادل ۵۶۰۰ میلیارد ریال)، در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

در این راستا خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری‌های به عمل آمده سازمان بازرسی و همچنین تلاش‌های صورت گرفته دست‌اندرکاران ذیربط تقدیر و تشکر کرد.