طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده ۱۱ طرح مذکور موافقت کردند.