به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده ۱۱ طرح مذکور موافقت کردند.
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را اصلاح کردند.
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