  1. استانها
  2. البرز
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۸

رییس پلیس راه البرز:

جاده چالوس لغزنده است/ خطر سقوط سنگ

جاده چالوس لغزنده است/ خطر سقوط سنگ

کرج- رییس پلیس راه استان البرز از بارش باران در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده این استان خبر داد و گفت: خطر سقوط سنگ وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از بارش باران در جاده کرج- چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده استان البرز خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط حرکت کنند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده کرج - چالوس بیان کرد: رانندگان باید از توقف در محدوده‌هایی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، پرهیز و در زمان ناپایداری جوی قبل از سفر ضمن اطلاع از وضعیت راه‌ها از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کنند.

رئیس پلیس راه البرز افزود: اطمینان از سلامت فنی خودرو و به همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه‌ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است و رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا موجب حوادث احتمالی نشود.

سرهنگ کرمی به همراه داشتن تجهیزات، لباس گرم و غذای کافی را از دیگر توصیه‌های پلیس راه البرز به رانندگان دانست و تاکید کرد: رانندگان رعایت فاصله طولی وسیله نقلیه، عدم تغییر مسیر ناگهانی و روشن کردن چراغ مه شکن در موقع مه آلود بودن هوا را نیز مد نظر قرار دهند.

کد مطلب 6086188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها