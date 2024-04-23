جاده چالوس لغزنده است/ خطر سقوط سنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از بارش باران در جاده کرج- چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده استان البرز خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط حرکت کنند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده کرج - چالوس بیان کرد: رانندگان باید از توقف در محدوده‌هایی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، پرهیز و در زمان ناپایداری جوی قبل از سفر ضمن اطلاع از وضعیت راه‌ها از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کنند.

رئیس پلیس راه البرز افزود: اطمینان از سلامت فنی خودرو و به همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه‌ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است و رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا موجب حوادث احتمالی نشود.

سرهنگ کرمی به همراه داشتن تجهیزات، لباس گرم و غذای کافی را از دیگر توصیه‌های پلیس راه البرز به رانندگان دانست و تاکید کرد: رانندگان رعایت فاصله طولی وسیله نقلیه، عدم تغییر مسیر ناگهانی و روشن کردن چراغ مه شکن در موقع مه آلود بودن هوا را نیز مد نظر قرار دهند.