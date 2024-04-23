۳۷ هزار نخ سیگار قاچاق در بجنورد کشف شد

سرهنگ تقی توئی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک دستگاه اتوبوس در حال جابجایی تعداد زیادی سیگار قاچاق است، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این اتوبوس در پلیس راه بجنورد متوقف شد، افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۷ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با بیان اینکه ارزش این تعداد سیگار قاچاق ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، یادآور شد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز راهی پارکینگ شد.