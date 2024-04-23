به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حقشناس پیش ازظهر سه شنبه در گفت وگو اصحاب رسانه در خصوص سالروز تأسیس سپاه پاسداران اظهار کرد: به فرموده امام راحل اگر سپاه نبود کشور هم نبود و لذا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیار همخوانی با این فرمایش دارد.
وی افزود: همانگونه که از اسم سپاه بر میآید این تشکل نظامی تشکیل شده است تا از انقلاب محافظت کند و از ابتدا تاکنون نیز در این مسیر در حال حرکت است.
مسئول بسیج رسانه مازندران، خاطرنشان کرد: مسیر مورد نظر امام راحل برای سپاه پاسداران منتج به اعتلای انقلاب اسلامی بوده و انتظار هم حرکت در این مسیر است.
این مسئول، به نقش سپاه در امنیت ایران و منطقه پرداخت و ادامه داد: نقش امنیت سپاه در منطقه آشکار است و همین بس که نام سپاه موجب آرامش شده و موجب میشود که دشمنان انقلاب و اسلام از این نام، بهراسند.
حقشناس، بیان کرد: اینکه آنان سپاه را تروریست بخوانند نشان از وحشت آنان از سپاه دارد و بیانگر آن است که وجود سپاه، امنیت آنان را به مخاطره میاندازد.
وی عنوان کرد: ترسی که سپاه در دل آنان ایجاد کرده است موجب شده است تا خیلی از اقداماتی که بنا دارند در منطقه انجام دهند را پیشگیری کند.
مسئول بسیج رسانه مازندران، موشکباران مواضع رژیم صهیونیستی توسط سپاه را یک اقدامی شجاعانه و غرورآفرین برشمرد و گفت: عملیات وعده صادق نشان داد که سپاه پاسداران از هیچ چیزی نمیهراسد و تنها گوش به فرمان مقام معظم رهبری است تا هر زمان ایشان نظرشان این باشد که سپاه باید در جایی ورود کند به بهترین شکل تلاش میکند تا اجرا شود.
این مسئول، ادامه داد: حضور سپاه در سوریه، در عراق، مبارزه با داعش و اقداماتی از این دست در شرایطی بود که همه از شرایط موجود ناامید شده بودند و بر اساس اینکه گفته شد بشار اسد خواهد ماند سردار سلیمانی و سپاه پاسداران به این موضوع ورود کردند و تمام معادلات را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دادند.
حقشناس، اعلام کرد: همانگونه که داعش از صفحه روزگار محو شده است در آیندهای نه چندان دور، رژیم صهیونیستی نیز طبق فرمایش مقام معظم رهبری، محو و نابود خواهد شد.
مکتب حاج قاسم جدای از مکتب سپاه پاسداران نیست
وی اذعان کرد: سپاه یک کارخانه انسانسازی است و مکتب حاج قاسم جدای از مکتب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست و سردار دلها در واقع تربیتشده سپاه است و حاجقاسمها مکتبی داشتند که همانا دفاع از محور مقاومت، اسلام و قرآن بوده و مکتب سپاه حمایت از مظلوم در برابر ظالم و نابودی جبهه باطل است.
مسئول بسیج رسانه مازندران، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار بعد نظامی، همواره در کنار مردم ایران بوده و اینگونه نیست که این شاخه نیروهای مسلح کشور صرفاً نظامی باشد؛ سپاه در واقع یک ارگان چند بعدی و چند محوری است که بارها و بارها دیدیم که در حوادث گوناگون، بلایا و اتفاقاتی نظیر سیل و زلزله، در وسط میدان حاضر بوده است.
این مسئول افزود: میدانداری سپاه در خدمترسانی به مردم مناطق محروم بر کسی پوشیده نیست و نقش مؤثری در احداث خانههای محروم، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی داشته است و در ایام کرونا نیز تا آخرین لحظه در کنار مردم بوده است.
حقشناس، با بیان اینکه سپاه پاسداران پرچمدار خدمترسانی به مردم کشور و منطقه است؛ اشاره کرد: به همین خاطر ما تنها سپاه را در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران نمیبینیم و دیدیم که در کشورهای منطقه نظیر سوریه، عراق و سایر کشورها، تشکل بسیج راهاندازی میشود و این نشان از نفوذ سپاه در منطقه دارد.
وی خاطرنشان کرد: دیگر نهادی همچون سپاه نخواهد بود که همواره در کنار مردم باشد، از همه چیز خود بگذرد و تمام آسیبها را به جان بخرد و جدای از امور نظامی در بازسازی جادهها، احداث سدها، اجرای پروژههای بزرگ نفتی و گازی برای تأمین نیازهای مردم، بیاثر کردن تحریمها برای کاهش فشار اقتصادی به مردم، برخورد و مبارزه با مفسدین اقتصادی و همچنین مقابله با نفوذیها، تمامقد در اختیار انقلاب اسلامی ایران باشد.
مسئول بسیج رسانه مازندران، تصریح کرد: مهمترین شاکله سپاه آن است که تا پایینترین سطح جامعه که پایگاه بسیج محسوب میشود در میان مردم و از خود بدنه مردم است و سپاه از خود مردم تشکیل شده، در دل مردم است و تا جایی که به او نیاز دارند در خدمترسانی حضور خواهد داشت.
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