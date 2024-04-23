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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۵

رییس پلیس راه استان سمنان:

برخورد قانونی با ۶۰هزار خودرو در سمنان/ تخلفات رانندگی رشد داشت

برخورد قانونی با ۶۰هزار خودرو در سمنان/ تخلفات رانندگی رشد داشت

سمنان- رییس پلیس راه استان سمنان بابیان اینکه فروردین سال جاری برای ۶۰ هزار خودروی متخلف در استان برخورد قانونی انجام شد، گفت: این میزان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه فروردین ماه سال جاری برای ۶۰ هزار خودرو اعمال قانون صورت گرفته است، ابراز داشت: این اقدام در راستای تأمین امنیت رانندگان قانونمند به انجام رسید و همچنان نیز ادامه دارد.

وی ضمن بیان اینکه از این تعداد سه هزار خودرو تخلفات حادثه ساز و خطر آفرین انجام دادند، افزود: این اعمال قانون در کاهش سوانح جاده‌ای نقش مهم داشته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه ۳۶۴ خودرو هنجار شکن توقیف شدند، ابراز داشت: این برخوردها کاهش ۱۰ درصد تصادفات فوتی در فروردین ماه سال جاری را به همراه داشته است.

بزرگی ضمن بیان اینکه تخلفات رانندگی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۰ درصد داشته است، تصریح کرد: برخوردهای قانونی با رانندگان حادثه ساز نیز با رشد ۳۰ درصد مواجه بوده است.

وی افزود: سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکت مارپیچ، انحراف به چپ و استفاده از تلفن همراه مهمترین مواردی که برای آنها اعمال قانون انجام شده است.

کد مطلب 6086360

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