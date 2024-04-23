نیاز به فرآورده های خونی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله محمدی فیروزجایی ظهر سه شنبه در نشست با نماینده منتخب ساری و میاندورود در مجلس ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در انتقال خون مازندران به چالشها و مشکلات مالی و کمبود منابع انسانی در انتقال خون استان اشاره کرد.
وی اظهار کرد: استان مازندران به دلیل داشتن ۴۷ مرکز درمانی و بیمارستان و حدود ۱۴ هزار بیمار خاص مانند تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و سرطانی و همچنین گردشگر پذیری و تصادفات جادهای و.. یکی از استانهای پرمصرف خون و فرآوردههای خونی در کشور به شمار میرود و انتقال خون مازندران موظف به تأمین خون این بیماران و مراکز درمانی است.
وی در ادامه با اشاره به گسترش مراکز درمانی و تختهای فعال بیمارستانی در استان و افزایش روز افزون نیاز به خون و فرآوردههای خونی، حمایت و توجه ویژه نمایندگان استان را در ترویج فرهنگ اهدای خون و همچنین رفع مشکلات بودجهای و منابع انسانی انتقال خون خواستار شد.
عالیه زمانی نماینده منتخب مردم شهرستان ساری و میاندرود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از زحمات مدیرکل و کارکنان خدوم انتقال خون در راستای تأمین نیازهای خونی استان گفت: از آنجایی که رشته تخصصی ام بیهوشی و مراقبتهای ویژه است، به نقش و جایگاه حساس انتقال خون در تأمین سلامت و حیات بیماران کاملاً واقف هستم و تا جایی که بتوانم در رفع موانع از انتقال خون حمایت میکنم.
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