یک هزار و ۱۱۷ هکتار از اراضی استان قزوین رفع تداخل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عطایی اظهار کرد: در نشست کمیسیون رفع تداخل اراضی استان قزوین ۱۱ هزار و ۱۱۷ هکتار از اراضی استان قزوین در قالب ۵ پلاک روز سه شنبه در کمیسیون جهاد کشاورزی رفع تداخل شد.

وی افزود: در این کمیسیون پلاک‌های کارندچال، کش رود و قدیم آباد در شهرستان قزوین و حاجی آباد لیاء و دانسفهان در شهرستان بوئین زهرا پس از اتمام کار کارشناسی و اتخاذ آرا مراحل رفع تداخل آن‌ها به پایان رسید.

رئیس جهاد کشاورزی قزوین تاکید کرد: از مجموع یک هزار و ۲۰۲ پلاک در استان قزوین ۱۹۰ پلاک مستثنیات بوده و یک هزار و ۱۲ پلاک مشمول رفع تداخل است که تاکنون کار کارشناسی ۹۱۴ پلاک به پایان رسیده است.