به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باقرزاده در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: سالیان سال در خصوص موقوفات، مشکلات تثبیت مالکیت و اختلاف نظرات وجود داشت که در حال حاضر با درایت مدیران استانی و همدلی مثال‌زدنی به ویژه شوراهای قضائی خوزستان و مدیران مربوطه که در این زمینه دخیل بوده‌اند، تثبیت سند صورت گرفت و بنده قدردان آنها هستم.

مدیرکل اسناد و ثبتی اوقاف و امور خیریه گفت: امید است تحول‌هایی که در یک سال و نیم اخیر در تثبیت مالکیت و حد نگاری املاک و اراضی به ویژه املاک و اراضی وقفی اتفاق افتاده ادامه‌دار باشد تا ما بتوانیم شاهد اتمام و پایان تثبیت مالکیت موقوفات استان خوزستان در آینده نزدیک باشیم.